Serie BKT | Cosenza ko a tavolino con il Verona per le condizioni del campo

Serie BKT - rinviata al 28/9 l'udienza del Tfn sui ripescaggi : Il Tribunale nazionale federale ha disposto il rinvio delle udienze al 28 settembre, in modo da poter accorpare tutti i ricorsi dei club interessati.

Al via “B come Sabato” : il racconto delle città della Serie BKT : A partire da questa stagione la Serie BKT è diventata parte integrante dell’offerta Rai con la trasmissione dell’anticipo del venerdì sera. L’emittente di Stato ha così deciso di inserire in palinsesto un altro interessante approfondimento legato al campionato cadetto: “B come Sabato”, il nuovo programma condotto da Andrea Delogu e Gabriele Corsi con Marco Mazzocchi […] L'articolo Al via “B come ...

Serie BKT seconda giornata goleada del Crotone. Ottima prestazione di tutta la squadra : Crotone 4 Foggia 1 Marcatori: Faraoni 31°, Firenze 49°, Nalini 54°, Rohden 64°, Mazzeo ( r) 90° Crotone (3-5-2): Cordaz,

Serie BKT seconda giornata Crotone – Foggia stadio Ezio Scida si prevede il tutto esaurito : Probabili formazioni: Crotone (3-5-2): Cordaz, Faraoni, Sampirisi, Marchizza, Rohden, Benali, Molina, Stoian, Martella, Nalini, Spinelli. All. Stroppa Foggia (4-4-2): Bizzarri,

Serie BKT seconda giornata Crotone – Foggia stadio Ezio Scida domenica 2 settembre ore 21 - 00. Si prevede il tutto esaurito (oltre 3100 gli abbonamenti sottoscritti). Ex il tecnico Stroppa e il centrocampista Kragl - tra i pitagorici assente il difensore Golemic per squalifica : Probabili formazioni: Crotone (3-5-2): Cordaz, Faraoni, Sampirisi, Marchizza, Rohden, Benali, Molina, Stoian, Martella, Nalini, Spinelli. All. Stroppa Foggia (4-4-2): Bizzarri,

Serie BKT - al via la stagione 2018/2019 : ecco come vedere le partite : Riparte il campionato di Serie BKT, che da quest'anno sarà visibile sulla piattaforma DAZN. In chiaro anche una gara ogni turno: l'anticipo del venerdì.

Diritti Tv - la Serie BKT torna in chiaro dopo 12 anni : Il campionato cadetto torna ad essere trasmesso anche in chiaro dopo una pausa di 12 anni. L'ultima volta fu il 2006/2007: si parte con Brescia-Perugia.

Serie BKT - Brescia - Perugia inaugura gli anticipi su Rai Sport (stasera su Rai 2) : La conferma è arrivata dopo l’incontro tra i vertici dell’Assocalciatori e i capitani delle 19 squadre. Non ci sarà nessuno sciopero in Serie B e il campionato partirà regolarmente in questo week end. Ad aprire la prima giornata, domani, venerdì 24 agosto, sarà il match tra Brescia e Perugia, in onda in diretta su Rai2 alle 21. La telecronaca della partita, che segna il ritorno di un match del ...

La Serie BKT 2018/2019 al via su DAZN : Scatterà venerdì 24 agosto su DAZN, con l’atteso match tra Brescia e Perugia, la stagione 2018-19 della Serie BKT, conosciuta anche come “Il Campionato degli Italiani”, per la peculiarità di rappresentare la quasi totalità del territorio nazionale. Tutti gli incontri del campionato cadetto saranno trasmessi in diretta dal servizio di streaming live e on demand; tra questi, ben 8 dei 9 match di ciascuna giornata saranno in esclusiva. DAZN, ...

La Serie BKT al via venerdì : ma l'AIC è pronta a denunciare la Lega : "La Serie B inizierà regolarmente venerdì con l'anticipo Brescia-Perugia". Così il presidente della Lega Serie B Mauro Balata ha annunciato il regolare inizio del campionato.

Serie BKT - Tommasi : «Rinviare le prime due giornate» : Il presidente dell'AIC Damiano Tommasi si è espresso contro la decisione di Figc e Lega B di bloccare i ripescaggi e di far partire il campionato il 24 agosto.

Serie BKT 2018-2019 a 19 squadre : lunedì 13 agosto i calendari : Mancano ormai solo due settimane alla partenza del campionato di Serie BKT, ma il calendario non è stato ancora definito. Il sorteggio infatti è già stato rinviato in virtù delle situazioni che coinvolgevano alcune squadre ancora da definire. A chiarire la situazione attuale ci pensa la Lega B. che ha comunicato con una nota ufficiale

Serie BKT - l'anticipo del venerdì sarà in chiaro sulla Rai : L'anticipo del venerdì della nuova Serie BKT sarà trasmesso in chiaro sulle reti Rai

Serie BKT - rinviata la compilazione del calendario in attesa dei ripescaggi : Convocata per il 30 luglio l'assemblea della Lega Serie B. All'ordine del giorno i diritti tv in chiaro e il numero di sostituzioni per il campionato di Serie BKT.