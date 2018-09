Serie B | il Tar respinge i ricorsi di Avellino e tifosi Catania

Serie B - il Tar respinge il ricorso dei tifosi del Catania : ROMA - Nessuna sospensione del via libera alla Serie B di calcio a 19 squadre. Lo ha deciso il Tar del Lazio con ordinanza cautelare. Erano stati alcuni tifosi-abbonati del Calcio Catania a rivolgersi ...

Tar - "no" ad Avellino e Catania : la Serie B resta a 19 : Nessuna sospensione del via libera alla Serie B di calcio a 19 squadre. Lo ha deciso il Tar del Lazio con ordinanza cautelare. Erano stati alcuni tifosi-abbonati del Calcio Catania a rivolgersi ai ...

Avellino - c'è la sentenza del Tar : ricorso bocciato. Niente reintegro in Serie B : Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dell'Avellino presentato dal club del presidente Walter Taccone che chiedeva il reintegro in Serie B. La squadra campana dovrà quindi ripartire dalla Serie D. ...

Il Comparto alimentare a Piazza Affari interrompe la Serie di quattro rialzi consecutivi - -3 - 76% - : Teleborsa, - Si è mosso verso il basso il Comparto alimentare a Piazza Affari, dopo un esordio in lieve salita dell'EURO STOXX Food & Beverage. L'indice del settore alimentare italiano ha chiuso a ...

A "Wild Wild Country" - il documentario su Osho - Emmy come miglior Serie non-fiction : Li chiamavano un po' sprezzantemente 'arancioni', per via del loro abbigliamento che virava dal rosa al viola via color del sole al tramonto. Erano uno strano fenomeno. Una 'setta' si sussurrava, ...

L'Avellino chiede la Serie B al TAR : ... però, ritenuta valida e la FIGC non rilascia la licenza nazionale per la Serie B con delibera del 20 Luglio 2018 prontamente impugnata dalL'Avellino dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del ...

Clima teso tra Juventus e Lega Serie A : continua la diatriba sui tappetini pubblicitari virtuali : continua il braccio di ferro tra Juventus e Lega Serie A per i tappetini pubblicitari virtuali continua la il braccio di ferro tra la Juventus e la Lega Serie A per la gestione dei tappetini pubblicitari virtuali vicino alle porte. Oggi la sensazione prima di entrare in Assemblea di Lega, tra l’altro tesa per il tema governance federale, a quanto si apprende, è che la Juve non retrocederà dalla sua posizione, con gli altri club ...

L'Ilva di Taranto : basta con le opposte tifoSerie : È sempre più difficile in Italia liberarsi da un modello di dibattito pubblico, oggi del tutto prevalente, che declina il confronto su questo o quel tema controverso come lotta tra opposte tifoserie. È sempre più difficile in questi casi dare spazio a quella formula aurea che accompagnava la testata di un grande settimanale del passato: "I fatti separati dalle opinioni". Così è, vistosamente, anche per ...

'Involontario' : tra comicità e impegno sociale - arriva la prima Serie girata in un vero ospedale : Ovviamente vedrai anche se e come riuscirà a conquistare Giulia! Preparati a molti colpi di scena e a tantissimi super ospiti del mondo della musica - come Brunori Sas e Roberto Dell'Era degli ...

Arriva la nuova Serie Elite su Netflix - ci saranno anche star di 'Casa di carta' : Lo scontro tra chi possiede tutto e chi non ha nulla da perdere crea una tempesta perfetta, che si conclude con un omicidio da risolvere in un collegio esclusivo. Un racconto di crescita personale, ...

Terremoto Serie B e Serie C - può saltare tutto : alcuni club pensano ad una decisione clamorosa - i campionati rischiano di fermarsi o slittare [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie B e Serie C, un caos clamoroso e confusione che rischia di portare pericolose conseguenze in vista del proseguo del torneo. Era prevista per venerdì la sentenza sui possibili ripescaggi in Serie B e Serie C, la decisione clamorosa è stata quella del rinvio, sentenza prevista tra lunedì sera e martedì mattina. Si va verso un cambio di format e con il passaggio da 19 a 22 ...

I documentari sono meglio delle Serie tv e della realtà virtuale? : ... che nella sua interezza contempla pericolosi ritorni a un passato remoto , come il creazionismo, e intuizioni futuristiche sulla proto-economia virtuale di Warcraft, poi confluita nelle cripto-...