Serie B | Cosenza-Hellas Verona 0-3 a tavolino | il comunicato del giudice sportivo

Serie B - ufficiale : Cosenza-Hellas Verona 0-3 a tavolino : Cosenza-Hellas Verona non verrà disputata. Il giudice sportivo ha deciso lo 0-3 a tavolino dopo i fatti dell'1 settembre, quando le due squadre non poterono giocare la partita della seconda giornata ...

Serie B - il Benevento domina la classifica abbonati : delude Cosenza - in calo Perugia : Da un paio di settimane, il campionato di Serie B è iniziato [VIDEO] e tutte le squadre hanno giocato almeno un match in casa: quindi, la classifica degli abbonamenti sottoscritti è ormai quasi definitiva. Il sito dimensioneb.it durante tutta l'estate ha raccolto i dati dalle varie piazze che disputeranno il prossimo campionato di Serie B. È stato sorprendente notare come alcune piazze abbiano reagito con entusiasmo alle Serie B che mancava da ...

Incredibile in Serie B - Cosenza-Verona non si gioca : “campo non praticabile” : La partita tra Cosenza ed Hellas Verona non si disputerà per effetto della decisione del direttore di gara Il direttore di gara dell’incontro tra Cosenza ed Hellas Verona ha deciso di rinviare la gara a causa di un manto erboso impraticabile. “La partita tra Cosenza ed Hellas Verona – ha comunicato il club calabrese – non sarà disputata a causa della decisione assunta dal direttore di gara che non ha ritenuto ...

Caos in Serie B : Cosenza-Hellas Verona a rischio rinvio - i calabresi rischiano la sconfitta a tavolino ed una penalizzazione : Caos infernale in Serie B dove Cosenza-Hellas Verona (inizio alle 18) è a serio rischio rinvio. Il motivo? Le pessime condizioni del terreno di gioco, rizollato due notti fa. In questi minuti è in corso un primo sopralluogo per decidere il da farsi con il Cosenzache rischia una sconfitta a tavolino (0-3), oltre ad un punto di penalizzazione in classifica. Mentre la società calabrese vorrebbe giocare, i veneti sono per il no in quanto ...

Risultati Serie B e classifica aggiornata/ Cittadella - tris al Crotone! Beffa Cosenza - Foggia ok (1^ giornata) : Risultati Serie B e classifica aggiornata: prima giornata di campionato, il Cosenza fermato dall'Ascoli in pieno recupero mentre esordiscono molto bene il Cittadella e il Foggia(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 22:52:00 GMT)

Granoche sogno del Cosenza : il punto sul mercato di Serie B : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , sogno Granoche , Spezia, per il Cosenza in attacco. Ieri Brignoli , Juve, era al Benevento, ha firmato col Palermo che ha chiesto ancora all'Atalanta Pessina ,...

Calendario Serie BKT 2018-2019 - il sorteggio si terrà il 31 luglio a Cosenza : Le vacanze delle squadre stanno ormai per giungere al termine (alcuni club sono già al lavoro) e si avvicina il momento dell’inizio della nuova stagione 2018-2019. Manca così sempre meno a uno dei momenti più attesi da tutti gli appassionati, la stesura del Calendario, una fase in cui i tifosi hanno la possibilità di iniziare […] L'articolo Calendario Serie BKT 2018-2019, il sorteggio si terrà il 31 luglio a Cosenza è stato ...