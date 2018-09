Serie A Parma | D' Aversa | «Voglio la stessa personalità della partita con la Juventus»

Probabili Formazioni Inter-Parma Serie A - 15-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Inter-Parma, 4^giornata Serie A, Sabato 15 settembre 2018 ore 15. Keita- Gervinho, sfida tra frecce.Inter-Parma, sabato 15 settembre 2018. I nerazzurri vogliono rifarsi delle delusioni delle prime due giornate di campionato, mentre il Parma vuole confermare di essere squadra ostica, anche se fino ad ora ha raccolto soltanto un punto. Tuttavia, la sosta per le nazionali è da sempre un’incognita, soprattutto per ...

Inter-Parma - i precedenti : 25^ sfida in Serie A - una sola vittoria dei ducali a San Siro : Inter e Parma aprono la quarta giornata del campionato di serie A 2018/2019 [VIDEO] e tornano a confrontarsi a San Siro dopo più di tre anni dal match disputato nell'aprile del 2015 e concluso 1-1, reti di Guarin e Lila. Non possiamo considerarla una classica del calcio italiano, visto che i ducali si sono affacciati per la prima volta nel massimo campionato nel 1990, ma a cavallo tra gli anni '90 e 2000 ci sono parecchi confronti molto accesi ...

Serie A Parma - elongazione al polpaccio per Scozzarella : Parma - Ripresa, con una seduta pomeridiana, per il Parma . Il programma di oggi ha previsto lavori di riscaldamento seguiti da un'esercitazione tecnica. La seduta è stata conclusa da una partita a ...

Serie A Parma - Iacoponi si è allenato con il gruppo : Parma - Doppia seduta di allenamento per il Parma a Collecchio. Nella mattina lavori di core stability seguiti da esercizi di forza funzionale e cambi di direzione. Nel pomeriggio, invece, lavori di ...

Serie A Parma - per D'Aversa la priorità è la forma fisica : Parma - Roberto D'Aversa , il tecnico delle due promozione consecutive del Parma , dalla C alla A,, sta lavorando sodo per risolvere i problemi che affliggono la formazione crociata: fino ad ora il ...

Serie A - Inter-Parma diretta su Sky : probabili formazioni e info streaming : A partire da sabato 15 settembre torna il campionato di Serie A dopo la pausa per la Nations League [VIDEO]. Ad aprire la quarta giornata sara' la partita Inter-Parma che si disputera' al Giuseppe Meazza di San Siro alle ore 15.00. L'anticipo è dovuto al fatto che i nerazzurri dovranno scendere in campo martedì 19 settembre per la sfida di Champions League contro il Tottenham. La diretta Inter-Parma sara' trasmessa esclusivamente su Sky Sport HD ...

Serie A Parma - Barillà rivelazione di inizio stagione : Parma - In casa Parma , il rendimento di Antonino Barillà è sicuramente una delle note più liete di inizio stagione: il 30enne centrocampista, prelevato un anno fa dal Trapani , 24 presenze la scorsa ...

Baseball - Finale scudetto Serie A1 : BOLOGNA CAMPIONE D’ITALIA. Battuta Parma per 4-3 in una spettacolare gara4. : Dopo undici inning di una bellissima gara-quattro, l’Unipolsai vince ai supplementari il suo undicesimo scudetto, il sesto da quando nel massimo campionato ci sono i playoff. Alla fine ha prevalso la squadra che aveva letteralmente dominato la regular season, quella che ha perso solo tre volte in tutta la stagione, ma l’ultima vittoria il Parmaclima gliel’ha fatta sudare. I bolognesi sono stati in vantaggio (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) ...

Serie A Parma - D'Aversa raddoppia le amichevoli : Parma - D'Aversa raddoppia. Oltre all'amichevole contro il Colorno , formazione che milita nel campionato di Eccellenza, il Parma affronterà il giorno successivo il Livorno per un altro test ...

Baseball - Finale scudetto Serie A1 : Parma è viva e accorcia le distanze con una gran partita : Con Casanova a lanciare è un altro Parma Clima, in un “Cavalli” pieno come un uovo, e fra una cosa e l’altra vince 9 a 1 gara-tre di Finale e porta alla Serie alla quarta partita. Anche se Antonio Noguera sul monte dell’Unipolsai, almeno fin che non ha mandato a quel paese Mirabal al 6°, se l’è quasi giocata alla pari. Quattro valide per il cubano di casa, con sei strikeout, tre valide e sette eliminazioni al piatto ...

Serie A - oltre 700mila spettatori medi su DAZN per Parma-Juventus : Nielsen Sports ha rilasciato alcuni dati che delineano l’impatto di DAZN nel primo mese dal lancio in Italia. L'articolo Serie A, oltre 700mila spettatori medi su DAZN per Parma-Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - è il momento dei primi bilanci : i top ed i flop - Genoa e Bologna nei guai mentre Parma - Samp e Torino possono sorridere : Sono andate in scena le prime 10 giornate del campionato di Serie A, importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica. L’unica squadra a punteggio pieno è la Juventus di Massimiliano Allegri, tre vittorie consecutive per i bianconeri, alle spalle la sorpresa Sassuolo che adesso si prepara per il big match proprio contro la Juventus dopo la sosta. Brutta sconfitta per il Napoli nella gara di campionato contro la ...

Parma-Juventus (1-2): Highlights e gol della partita del Tardini, valida per la 3^ giornata di Serie A. Mandzukic e Matuidi portano i bianconeri a nove punti in classifica.