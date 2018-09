Serie A Inter | i convocati per il Parma Ok Icardi e Vrsaljko

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Parma : Icardi oppure Keita? Diretta tv - orario - ultime notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Inter Parma: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre in campo a San Siro. Keita Balde Diao ancora prima punta, Icardi va in panchina(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 18:47:00 GMT)

Calcio - 4a giornata Serie A 2018-2019 : inedito scontro al vertice tra Juventus e Sassuolo - spazio ad Inter e Napoli negli anticipi del sabato : Dopo la parentesi deludente della Nazionale italiana, che ha ottenuto appena un punto nelle prime due gare di Nations League 2018-2019 con due prestazioni decisamente opache, torna nel prossimo weekend il campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio, che tra sabato 15 e lunedì 17 settembre andrà in scena con la 4a giornata. Un inedito scontro al vertice vedrà di fronte la Juventus e il Sassuolo che si contenderanno il primo in classifica domenica ...

Probabili Formazioni Inter-Parma Serie A - 15-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Inter-Parma, 4^giornata Serie A, Sabato 15 settembre 2018 ore 15. Keita- Gervinho, sfida tra frecce.Inter-Parma, sabato 15 settembre 2018. I nerazzurri vogliono rifarsi delle delusioni delle prime due giornate di campionato, mentre il Parma vuole confermare di essere squadra ostica, anche se fino ad ora ha raccolto soltanto un punto. Tuttavia, la sosta per le nazionali è da sempre un’incognita, soprattutto per ...

Probabili formazioni/ Inter Parma : diretta tv - orario - le ultime notizie live (Serie A 4^ giornata) : Probabili formazioni Inter Parma: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre in campo a San Siro. Keita Balde Diao ancora prima punta, Icardi va in panchina(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 04:32:00 GMT)

Il Comparto alimentare a Piazza Affari interrompe la Serie di quattro rialzi consecutivi - -3 - 76% - : Si è mosso verso il basso il Comparto alimentare a Piazza Affari , dopo un esordio in lieve salita dell' EURO STOXX Food & Beverage . L' indice del settore alimentare italiano ha chiuso a quota 83.766,...

Inter-Parma - i precedenti : 25^ sfida in Serie A - una sola vittoria dei ducali a San Siro : Inter e Parma aprono la quarta giornata del campionato di serie A 2018/2019 [VIDEO] e tornano a confrontarsi a San Siro dopo più di tre anni dal match disputato nell'aprile del 2015 e concluso 1-1, reti di Guarin e Lila. Non possiamo considerarla una classica del calcio italiano, visto che i ducali si sono affacciati per la prima volta nel massimo campionato nel 1990, ma a cavallo tra gli anni '90 e 2000 ci sono parecchi confronti molto accesi ...

Serie A - Inter : il Meazza si accende con la carica dei 130 mila : La carica di San Siro per suonare la carica in Serie A e in Champions League. Sabato alle 15 il Parma, martedì alle 18.55 il Tottenham: l'Inter si prepara per le prime due tappe del tour de force di ...

Pronostici 4a giornata Serie A : Inter e Juventus favorite - occhio al Napoli : Dopo la sosta per le Nazionali è pronto a ripartire il campionato italiano di Serie A. La quarta giornata sarà inaugurata dall'anticipo di sabato, alle ore 15, tra Inter e Parma allo Stadio Meazza, mentre alle 18 sarà il turno del Napoli, che affronterà la Fiorentina allo stadio San Paolo mentre la sera sarà la volta di Frosinone e Sampdoria. Un turno che si chiuderà lunedì sera, con il Monday Night delle 20:30 che vedrà affrontarsi Spal e ...

Softball - Intergirone Serie A1 : clamorosa vittoria di Nuoro su Bussolengo - vola Forlì - Caronno vicina ai playoff : Il secondo weekend dell’Intergirone di Serie A1 fa registrare una delle sorprese più grandi dell’intero campionato: Bussolengo perde la sua quarta partita di stagione, ma stavolta a battere le venete è Nuoro, ormai lontanissima dalle ambizioni di alta classifica e che sta pensando a cercare una sempre più vana via diretta per la salvezza. Forlì, una volta conquistato il secondo posto, ha invece deciso di togliere quasi tutte le ...

Le notizie più importanti di oggi : la mossa dell’Inter - l’incidente mortale ed il terremoto in Serie B : Le notizie più importanti di oggi – L’Inter punta ad un regista di centrocampo e Ausilio è in movimento per arrivare all’obiettivo. Il direttore sportivo dei nerazzurri continua a monitorare il mercato e va a caccia di un calciatore dalle caratteristiche simili al croato del Real Madrid. L’Inter tenterebbe sin da gennaio, vista la volontà del giocatore, un nuovo assalto a Modric, così da completare il centrocampo, Real ...

Softball - Intergirone Serie A1 : Forlì si prende un posto nei playoff - Caronno a rischio assalto di Collecchio : La terza delle sei giornate dell’Intergirone di Serie A1 emette altri importanti verdetti per questa stagione di Softball: Forlì ha infatti raggiunto matematicamente un posto nei playoff nel girone A, mentre il girone B vede ancora aperta la battaglia tra Caronno e Collecchio per il secondo posto, con la seconda che dista tre successi (al netto della partita in meno di Caronno) dalla prima. Saronno-Bussolengo Anticipata a mercoledì 5, ...