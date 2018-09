Serie A calcio | il calendario della quarta giornata | come vedere tutte le partite su Sky

Probabili formazioni fantacalcio Serie A - 4^ giornata : Mertens e Caldara ancora in panchina - sorpresa Torino [FOTO] : 1/21 ...

Consigli Fantacalcio 4^ giornata Serie A 2018/2019 : L’ira di CR7 : Probabilmente una diretta streaming degli allenamenti alla panca di Cristiano Ronaldo avrebbe destato più interesse, entusiasmo, di quel sonnolento balletto chiamato Nations League. Ma è tutto passato, così, mentre orfani del campionato vi aggiravate spaesati per aridi centri commerciali, o, come il sottoscritto, riscoprivate antiche emozioni nei best goals di Philemon Masinga, il fenomeno portoghese si allenava per voi, per darvi finalmente il ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : le rose e le giocatrici delle 12 squadre partecipanti. Juventus - Fiorentina - Milan e Roma le osservate speciali : Tra poco più di una settimana finalmente si comincia. Dopo la querelle tra la Lega Nazionale Dilettanti e la Federazione Italiana Giuoco Calcio relativa a chi spettasse il compito di gestire i campionati di Serie A e di Serie B risolta in favore della FIGC (verdetto della Collegio di Garanzia del Coni), si può finalmente dare inizio alla stagione 2018-2019 del Calcio femminile nostrano che porterà le calciatrici nostrane l’anno venturo a ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : gol e spettacolo a Foggia - sorpresa a Cittadella? : Nonostante Frattini abbia dichiarato che in Serie B può ancora cambiare tutto, le squadre si apprestano a disputare la terza giornata del campionato cadetto. Si inizia con Venezia-Benevento venerdì sera, mentre sabato pomeriggio scende in campo la capolista Cittadella, impegnata al “Tombolato” contro il Cosenza. Domenica il big match tra Foggia e Palermo chiusura lunedì alle 21 con Livorno-Crotone. VENEZIA-BENEVENTO GG ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : sì al 2 del Milan : Sulla carta, la quarta giornata sarà agevole per Inter, Roma e Juventus, impegnate rispettivamente contro Parma, Chievo e Sassuolo. Maggiori difficolta, invece, attendono Milan e Lazio, impegnati nelle trasferte di Cagliari ed Empoli. INTER-PARMA 1 – I nerazzurri si sono finalmente sbloccati e i ducali non sembrano essere proprio impenetrabili dietro. Con l’1 dovreste essere in una botte di ferro. NAPOLI-FIORENTINA Over – ...

Calendario Serie A calcio - gli orari della prossima giornata. Come vedere tutte le partite su Sky e Dazn : La quarta giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà nel weeend del 15-17 settembre, si torna in campo dopo la pausa per permettere alle Nazionali di disputare la Nations League. Si riparte sabato 15 settembre con ben tre anticipi: l’Inter va a caccia della prima vittoria casalinga e alle ore 15.00 ospiterà il Parma a San Siro, il Napoli cerca riscatto alle ore 18.00 contro la Fiorentina dopo essere stato travolto dalla Sampdoria, in ...

Calendario Serie C calcio 2018-2019 : tutte le partite - le date - il programma dei tre gironi : Dopo una lunghissima attesa sono stati sorteggiati i calendari per la Serie C 2018-2019, l’unico campionato italiano a non essere ancora incominciato a causa del ritardo della sentenza sulle richieste di ripescaggio in Serie B. La prima giornata dei tre gironi si giocherà mercoledì 19 settembre ma alcune partite potrebbero essere già anticipate a domenica 16. Tra l’altro la stagione partirà senza la certezza riguardo al numero di ...

Albalonga (calcio - Serie D) : al via la prima gara : Albalonga (calcio, serie D), Camerini: «Gironi? Il Lazio è stato penalizzato tre volte». Albano Laziale (Rm) – L’Albalonga giocherà finalmente la sua prima gara ufficiale in serie D domenica prossima, dopo il prestigioso “antipasto” di fine luglio nella Coppa Italia dei professionisti contro il Sudtirol. Al “Pio XII” arriverà il neopromosso Città di Anagni e per gli azzurri sarà già un esame interessante. «Giocheremo a quasi due mesi di distanza ...

Calcio - la Serie B resta a 19 squadre. Domani i calendari di C - ma il Catania non ci sta : La Serie B di Calcio resterà a 19 squadre: questa la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, che in sostanza ha confermato la scelta della Lega B, appoggiando il blocco dei ripescaggi per riportare il torneo cadetto a 22 squadre. Contrario a questa decisione il presidente del Collegio stesso, Franco Frattini, ma la decisione è stata presa per tre voti contro due. Effetto domino di tale scelta, la composizione dei gironi di Serie C, che in ...

Calendario Serie A calcio - prossimo turno : 15-17 settembre. Orari e programma delle partite : come vederle in tv su Sky e Dazn : Nel weekend del 15-17 settembre tornerà protagonista la Serie A 2018-2019 con la quarta giornata. Il campionato che riparte dopo la prima sosta per le Nazionali, si preannuncia un turno particolarmente interessante e avrà inizio sabato 15 settembre con ben tre partite: l’Inter va a caccia della prima vittoria casalinga alle ore 15.00 contro il Parma a San Siro, alle ore 18.00 il Napoli scenderà in campo contro l’arrembante Fiorentina ...

