Serie A Cagliari | Klavan si allena con il gruppo

Serie A Cagliari - c'è da risolvere il nodo trequartista : Cagliari - In attesa di capire in quali condizioni saranno i vari nazionali che tra oggi e domani raggiungeranno la Sardegna, per Rolando Maran c'è il nodo trequartista da sbrogliare quanto prima nel ...

Serie A Cagliari - lavoro personalizzato per Faragò : Cagliari - Dopo l'amichevole di ieri vinta con l' Olbia , il Cagliari oggi è tornato ad allenarsi. La seduta è iniziata in palestra con esercizi di scarico, stretching e core stability. Quindi sul ...

Serie A - Atalanta-Cagliari 0-1 : il tabellino : Atalanta-Cagliari 0-1 - PRIMO TEMPO 0-1 MARCATORI - Barella al 45' p.t. ATALANTA, 3-4-1-2, Berisha; Mancini, Djimsiti, dal 1' s.t. Gomez,, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Adnan, dal 18' s.t. ...

Serie A - tonfo del Napoli contro la Sampdoria. Ok Lazio - Sassuolo e Cagliari : Dopo l'anticipo del venerdì e le due partite giocate ieri che hanno visto le vittorie di Inter e Juventus, la 3 giornata di Serie A è proseguita alle 18 di oggi con la vittoria della Fiorentina di ...

Serie A - Atalanta-Cagliari 0-1 : decide la punizione - deviata - di Barella : Intanto è stato messo fuori anche il regista Cigarini, sostituito dal croato vice Modric e vice campione del mondo Filip Bradaric che non ha la sua autorità in regia, ma è più mobile e gioca sempre a ...

Risultati Serie A - 3^ giornata e classifica : Sampdoria da impazzire contro il Napoli - primi punti per la Lazio - entusiasmanti Cagliari e Sassuolo [FOTO e VIDEO] : 1/42 Foto LaPresse ...

Serie A Cagliari - allenamento mattutino. C'è Castro : Cagliari - Rossoblù di nuovo in campo in vista della trasferta di campionato sul campo dell' Atalanta . Torna in gruppo Lucas Castro . Attivazione a secco per cominciare, poi esercizi sulla fase ...

Video/ Cagliari Sassuolo (2-2) : highlights e gol della partita (Serie A 2^ giornata) : Video Cagliari Sassuolo (2-2): highlights e gol della partita, valida per la 2^ giornata di Serie A. Doppietta di Pavoletti per gli isolani, ma Berardi e il rigore di Boateng impattano(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 09:45:00 GMT)

Serie A Cagliari - Maran : «Il rigore ci ha rovinato la festa» : Cagliari - Il tecnico del Cagliari , Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il 2-2 col Sassuolo : "Dovevamo dimostrare che la sconfitta con l' Empoli fosse un episodio isolato e ci ...

Serie A - Cagliari-Sassuolo : 2-2. Il tabellino : Boateng esulta dopo il pari su rigore alla Sardegna Arena. Getty Cagliari-Sassuolo 2-2 , Primo tempo 1-0, MARCATORI: 10' Pavoletti, C,, 54' Berardi, S,, 73' Pavoletti, C,, 99' Boateng, S,, rig., ...

Serie A - Cagliari-Sassuolo 2-2 : doppio Pavoletti - Boateng pareggia al 98' : Il rigore trasformato da Boateng al 98'. Ansa Un Pavoletti incontenibile di testa, ma il Sassuolo si salva al 98' contro il Cagliari. Boateng alla Sardegna Arena fissa il 2-2 finale al termine d'una ...

Risultati Serie A - 2^ giornata LIVE : gran gol di Perisic - in vantaggio Cagliari e Genoa : Risultati Serie A, 2^ giornata LIVE – Dopo il successo della Spal contro il Parma continua il programma della seconda giornata del campionato di Serie A, turno che ha già regalato grande spettacolo. Inter e Torino alla ricerca dei primi punti in campionato dopo l’esordio negativo, il Genoa davanti al pubblico amico contro l’Empoli. Scontro salvezza tra Cagliari e Sassuolo, la Fiorentina in casa contro il Chievo, ...

Cagliari-Sassuolo - Serie A 2018/2019 : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Cagliari-Sassuolo, 2ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Cagliari - Klavan si presenta : 'La Serie A un sogno che si avvera. Mi ispiro a Maldini' : Dalla Champions sfiorata nella notte di Kiev alla lotta salvezza in Serie A. Da Liverpool a Cagliari, questa la nuova sfida di Ragnar Klavan. Sarà il primo estone a sbarcare nel nostro campionato. Lui,...