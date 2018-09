Senza tregua la guerra nella Chiesa | Eminenza | se parla l' ammazziamo

Senza tregua estiva - con più nuvole all'orizzonte : Praticamente non c'è stata interruzione estiva nell'attività politica, sia per l'uso dei nuovi mezzi tecnologici (ormai Twitter è dominante) sia per il dramma di Genova. Salvini e Di Maio hanno continuato la loro campagna elettorale, affannosamente inseguiti da qualche esponente del Pd in maglietta rossa o bianca a seconda delle circostanze.Ora non c'è dubbio che la figura dominante di quest'estate è stata ...

Meteo - italiani Senza tregua. Fine agosto da dimenticare - cosa ci aspetta nel weekend : “Un’estate al mare…” cantava Giuni Russo ormai trentanni fa. Non sarà certamente quella di agosto 2018. Il Meteo, in queste settimane, non dà scampo agli italiani che da mesi sognano una bella tintarella sui bagnasciuga del Bel Paese. Da Nord a Sud, dall’inizio dell’ottavo mese, non c’è stato scampo: piogge e bombe d’acqua. Ma la situazione dal dopo Ferragosto è anche peggiore di quanto ci si ...

Meteo - italiani Senza tregua nel weekend più vacanziero dell’estate. Cosa ci aspetta : “Sull’Italia si è formata una circolazione depressionaria ovvero un vortice ciclonico che continuamente crea nuove nuvole anche temporalesche che nascono dai contrasti tra l’aria fresca che scende dal nord Europa e ora anche dei Balcani con l’aria calda preesistente; un’ulteriore energia viene data dai nostri mari particolarmente caldi in questo periodo, addirittura con valori di 30°C quindi notevolmente al di sopra della norma: le grandi ...

Emergenza abbandoni Senza tregua in Costa Smeralda : 700 cani e 230 gatti ospitati nel Rifugio “I Fratelli Minori” di Olbia : Alcuni hanno una fine già segnata, come Tyson, ribattezzato Angiolino, un rottweiler trovato abbandonato in un giardino privato, legato a una catena. I volontari dopo averlo liberato l’hanno portato al Rifugio in stato comatoso e con febbre a 40°, ridotto a pelle e ossa, pieno di piaghe e disidratato. Le condizioni erano talmente gravi che tutti gli sforzi fatti per tenerlo in vita sono stati inutili e il maestoso gigante dagli occhi di topazio ...