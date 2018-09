“Sedia elettrica per Salvini” | l’attacco della politica contro il ministro incendia la

caffeinamagazine

(Di venerdì 14 settembre 2018) «Sei fortunato che la sediaè stata abolita, signor» rivolto al vice premier edell’Interno Matteo Salvini. Così aveva scritto in un post l’assessore comunale di San Stino di Livenza, Valentina Pavan, che ha rassegnato le dimissioni dalla giunta dopo il clamore suscitato dalle sue dichiarazioni «Ritengo doveroso questo gesto – spiega in una lettera indirizzata al sindaco Matteo Cappelletto – per rispetto delle Istituzioni che in questo momento sono chiamata a rappresentare. Come ho già avuto modo di dire, il mio commento è stato un errore – ammette Pavan, che era titolare dell’Istruzione – del quale mi scuso nuovamente ma che in alcun modo voleva essere una minaccia o un invito alla violenza. Sentimenti che non mi appartengono e dai quali mi dissocio nella maniera più assoluta».Rappresentante di una Civica di ...