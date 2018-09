Se l’ex marito è inadempiente | il datore di lavoro deve versare l’assegno di mantenimento

Roma - l’ex marito è insolvente : l’assegno di mantenimento alle figlie lo deve pagare il suo datore di lavoro : Stanca di non ricevere l’assegno di mantenimento, 700 euro mensili destinati ad integrare le spese per le figlie, una donna si è rivolta all’associazione Avvocato del cittadino che le ha dato assistenza legale. A fronte della comprovata e ripetuta inadempienza del coniuge il Tribunale civile di Roma ha disposto che a pagare l’assegno di mantenimento mensile sia direttamente il datore di lavoro dell’ex marito: un modo per garantire che i soldi ...

Eva Henger difende la figlia : “Mio marito ha chiamato il padre dell’ex moglie di Lucas” : Eva Henger a Pomeriggio 5 contro Silvia Corrias, l’ex moglie di Lucas Peracchi Eva Henger è tornata a Pomeriggio 5 per difendere la figlia Mercedesz e la sua storia d’amore con Lucas Peracchi. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata invitata da Barbara d’Urso a replicare alle recenti dichiarazioni di Silvia Corrias, l’ex moglie dell’ex […] L'articolo Eva Henger difende la figlia: “Mio ...

Jennifer Aniston e l’ex marito Brad Pitt non sono tornati insieme : Jennifer Aniston e l’ex marito Brad Pitt non stanno insieme. I due non sono mai stati sul lago di Como,

Tina Cipollari - il fidanzato ha incontrato l’ex marito : ecco come è andata tra i due : Il nuovo fidanzato di Tina Cipollari ha incontrato l’ex marito Chicco Nalli: le parole di Kikò Ormai non è una novità: Tina Cipollari ha un nuovo amore, il ristoratore fiorentino Vincenzo. Quest’ultimo, dopo i primi mesi vissuti in gran segreto con l’opinionista di Uomini e Donne, è prima uscito allo scoperto sui social network e […] L'articolo Tina Cipollari, il fidanzato ha incontrato l’ex marito: ecco come è ...

“Orribile!”. Omicidio choc - uccide l’ex del marito : taglia il corpo con una sega. I resti in pasto ai coccodrilli : La gelosia e la rabbia può portare a gesti estremi. Annebbia la vista, fa perdere il senno: si ha paura di perdere l’uomo o la donna amata. Fa vivere in uno stato d’ansia perenne. Ma non può e non deve sfociare in gesti orribili come quelli che vengono riportati dalle cronache americane nelle ultime ore. Una donna (insieme al marito), infatti, avrebbe compiuto un efferato Omicidio: non solo ha tolto la vita alla rivale in amore ma si ...

Chicco Nalli - è finita con Myr Garrido/ l’ex marito di Tina svela i motivi : e sul compagno della Cipollari… : Chicco Nalli, è già finita con la spagnola 37enne Myr Garrido: L’ex marito di Tina svela i motivi della definitiva rottura: e sul compagno della Cipollari dice che...(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 11:11:00 GMT)

Tina Cipollari e il nuovo fidanzato : il commento dell’ex marito Chicco Nalli : Tina Cipollari è innamorata, dopo la fine del matrimonio con Chicco Nalli, la vamp di Uomini e Donne ha trovato un nuovo amore. Il fortunato è Vincenzo, ristoratore di Firenze, che è riuscito a rubare il cuore dell’opinionista. I due sono usciti allo scoperto solo qualche settimana fa, pubblicando sui social diverse foto che li ritraggono insieme e felici. In tanti si sono chiesti quale sarà stata la reazione di Chicco Nalli, soprattutto ...

Claudia Montanarini a processo con l’ex marito ‘mosso da vendetta’ : Non si può certo dire che i rapporti tra Claudia Montanarini, 52 anni, ex tronista di Uomini e donne (show a cui partecipò anche la sorella Giulia), e l’ex marito Daniele Pulcini siano distesi. I due hanno avuto una relazione turbolenta tra il 2003 e il 2013 e ancora adesso i loro rapporti passano per le aule di tribunale. Come riporta il settimanale Oggi nel numero in edicola nel processo iniziato in questi giorni “è lui che accusa ...