Se continuiamo a parlare di migranti portiamo l' Europa alla rottura

huffingtonpost

: Ecco il vero problema della scuola in italia!!!! Regole e disciplina, unica soluzione. Giusto non parlare di qualit… - nicolarossi64 : Ecco il vero problema della scuola in italia!!!! Regole e disciplina, unica soluzione. Giusto non parlare di qualit… - annacol468 : RT @carloalberto: Questa è la top ten dei paesi innovativi dell'indice Bloomberg. Italia non pervenuta. Ma continuiamo a parlare di imporre… - Paolo501g : RT @carloalberto: Questa è la top ten dei paesi innovativi dell'indice Bloomberg. Italia non pervenuta. Ma continuiamo a parlare di imporre… -

(Di venerdì 14 settembre 2018) "Sedi immigrazionel'soglia della". Lo ha affermato il ministro per gli Affari Europei Paolo Savona. "L'unico modo per cercare di attenuare le polemiche, dall'immigrazione alle altre cose, è quello di prendere in mano le discussioni di fondo cioè come funziona la politica fiscale in", ha osservato."L'è utile al nostro Paese, l'euro è una parte indispensabile. Solo che a mio avviso la costruzione non è perfetta. Possiamo giustificare le imperfezioni del 1992, ma non quelle del 2018, 2019 e cammin facendo". Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, che partecipa a un dibattito al festival nazionale Proxima, organizzato da Leu e Sinistra Italiana a Torino."Ognuno si assuma la responsabilità di quello che dice e delle proprie azioni. Io personalmente opero ...