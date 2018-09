Scuola | sicurezza e precari possono attendere

ilgiornale

: C’è un dato preoccupante che riguarda i nostri figli Solo 5% di istituti sono adeguati dal punto di vista sismico… - lauraboldrini : C’è un dato preoccupante che riguarda i nostri figli Solo 5% di istituti sono adeguati dal punto di vista sismico… - PrepotenteMente : RT @PrepotenteMente: @Arianna5421 Sì certo. La sinistra non esiste. Esistono politici che mangiano soldi italiani a discapito di infrastru… - PrepotenteMente : @Arianna5421 Sì certo. La sinistra non esiste. Esistono politici che mangiano soldi italiani a discapito di infras… -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Roma - Ladelle scuole può. Con il Milleproroghe si fanno slittare anche una serie di provvedimenti e di adeguamenti normativi cruciali per le istituzioni scolastiche già nel caos a causa della confusione creata dal balletto sull'obbligo dei vaccini.Slitta di oltre un anno, fino al dicembre 2019, il termine entro il quale il Cipe, l'organismo per la programmazione economica, dovrà individuare il meccanismo con il quale ridistribuire i fondi stanziati per l'edilizia scolastica. Finanziamenti che erano già stati destinati dal precedente governo ma che questo ha deciso di ridistribuire in modo diverso.Non solo. È stata di nuovo rinviata al 31 dicembre 2018 la data ultima entro il quale gli istituti dovevano chiudere l'adeguamento alla normativa antincendio.Rimandata pure la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici dal 31 agosto 2018 al 31 dicembre ...