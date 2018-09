SCUOLA Dati Ocse 2018 | tutti i numeri di un paese bloccato

SCUOLA - flop Miur sulle assunzioni docenti 2018/9 : non ci sono candidati : Su quasi 58mila assunzioni di docenti a tempo indeterminato autorizzate per l’anno scolastico 2018/2019, potrebbero essere addirittura 23mila i posti che non verranno coperti. Il Ministero dell’Istruzione, come sottolineato dal quotidiano economico ‘Italia Oggi’, sta ancora aspettando di ufficializzare i dati definitivi nella speranza (flebile) che l’esito finale possa leggermente migliorare. La tendenza, però, è ...

SCUOLA - flop Miur sulle assunzioni docenti 2018/9 : non ci sono candidati : Su quasi 58mila assunzioni di docenti a tempo indeterminato autorizzate per l’anno scolastico 2018/2019, potrebbero essere addirittura 23mila i posti che non verranno coperti. Il Ministero dell’Istruzione, come sottolineato dal quotidiano economico ‘Italia Oggi’, sta ancora aspettando di ufficializzare i dati definitivi nella speranza (flebile) che l’esito finale possa leggermente migliorare. La tendenza, però, è ...

SCUOLA - assunzioni docenti 2018/9 : ecco i dati e i numeri di uno 'scandalo tutto italiano' : Ci risiamo. Anche l’inizio del nuovo anno scolastico 2018/2019, purtroppo, ripropone gli stessi problemi e gli stessi disagi incontrati negli anni passati. Su 57322 posti autorizzati dal nuovo Governo Conte, solamente 23331 (circa il 40%) sono stati individuati su posto comune. Ancora più drammatica (e anche qui non è una novità) la situazione riguardante le assunzioni sul sostegno che, a fronte di bisogni purtroppo sempre maggiori, ...

SCUOLA - assunzioni docenti 2018/9 : ecco i dati e i numeri di uno 'scandalo tutto italiano' : Ci risiamo. Anche l’inizio del nuovo anno scolastico 2018/2019, purtroppo, ripropone gli stessi problemi e gli stessi disagi incontrati negli anni passati. Su 57322 posti autorizzati dal nuovo Governo Conte, solamente 23331 (circa il 40%) sono stati individuati su posto comune. Ancora più drammatica (e anche qui non è una novità) la situazione riguardante le assunzioni sul sostegno che, a fronte di bisogni purtroppo sempre maggiori, ...

SCUOLA - assunzioni docenti 2018/9 : ecco i dati e i numeri di uno ‘scandalo tutto italiano’ : Ci risiamo. Anche l’inizio del nuovo anno scolastico 2018/2019, purtroppo, ripropone gli stessi problemi e gli stessi disagi incontrati negli anni passati. Su 57322 posti autorizzati dal nuovo Governo Conte, solamente 23331 (circa il 40%) sono stati individuati su posto comune. Ancora più drammatica (e anche qui non è una novità) la situazione riguardante le assunzioni sul sostegno che, […] L'articolo Scuola, assunzioni docenti ...

SCUOLA - concorso precari “abilitati” : atti a Consulta/ Ultime notizie : ammessi con riserva candidati esclusi : Scuola, concorso precari “abilitati”: atti a Consulta. Il percorso delle prove prosegue: ammessi con riserva candidati esclusi. Ultime notizie: la vicenda finisce alla Corte Costituzionale(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 11:38:00 GMT)

SCUOLA - concorso precari : ammessi con riserva i candidati esclusi : Il Consiglio di Stato ha inviato gli atti alla Consulta, spiegando che la prova concorsuale non è sospesa: gli ultimi...

SCUOLA - il concorso riservato ai precari abilitati finisce davanti alla Consulta. Ammessi con riserva i candidati esclusi : Il concorsone riservato ai docenti abilitati finisce sotto la lente della Corte Costituzionale. A deciderlo, con un’ordinanza firmata nei giorni scorsi e depositata lunedì, è stato il Consiglio di Stato, rimettendo alla Consulta la questione della legittimità di una norma attuativa della legge sulla ‘Buona Scuola‘: quella che riserva il concorso per la Scuola secondaria ai soli laureati in possesso dell’abilitazione ...

Buona SCUOLA - rientro docenti ‘esodati’ (Gae fase B) : quasi pronto il provvedimento : Il Ministro della Pubblica Istruzione Marco Bussetti riprende l’argomento Buona Scuola. Lo fa, ponendo l’accento sul problema dei trasferimenti al nord di molti docenti meridionali che hanno partecipato nel 2015 al grande piano assunzionale. In quella occasione l’algoritmo ministeriale ha deciso indiscriminatamente di smistare come pacchi postali gli insegnanti in tutte le regioni della Penisola. […] L'articolo Buona Scuola, rientro ...

SCUOLA : protocollo Comune-Miur per condivisione dati iscrizioni - aspetti finanziari e patrimoniali - contrasto evasione scolastica e povertà ... : Interventi mirati e in coordinamento tra le due parti implementeranno il raccordo tra Scuola e mondo del lavoro, tramite opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di ...

SCUOLA - al via il concorso per assumere 2.425 presidi : oltre 35mila i candidati : Il processo di selezione durerà oltre un anno ed è iniziato oggi con 100 domande a risposta multipla alle quali rispondere in 100 minuti.Continua a leggere

SCUOLA - al via concorso per presidi : 34mila candidati per 2400 posti - : L'obiettivo della selezione è la copertura dei posti vacanti e disponibili per il 2018-2021, e il superamento del fenomeno delle reggenze , i dirigenti che si dividono tra più istituti, . Critiche da ...

SCUOLA - al via concorso per presidi : 34mila candidati per 2400 posti : Scuola, al via concorso per presidi: 34mila candidati per 2400 posti L'obiettivo della selezione è la copertura dei posti vacanti e disponibili per il 2018-2021, e il superamento del fenomeno delle reggenze (i dirigenti che si dividono tra più istituti). Critiche da parte dell’Associazione Nazionale presidi: esame troppo ...

SCUOLA/ I dati Invalsi e il gioco di società che imprigiona il Sud : Nonostante i dati Invalsi si ripetano, non si riflette abbastanza sulle ragioni che lasciano indietro le scuole del Sud: paternalismo, classismo e didattica antiquata. TIZIANA PEDRIZZI(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Ecco perché l'istruzione al Sud è destinata a morire, di A. NapoliSCUOLA/ Maturità, 3 bocciati al Beccaria di Milano: tutti vittime di un grande inganno, di P. Castagneto