Scienza | Piero Angela e Samantha Cristoforetti al Cicap Fest

meteoweb.eu

: RT @PCagnan: Piero Angela: “Il pensiero magico ci fa amare le cose strane, la scienza ci porta vicini alla verità” - bio76ab : RT @PCagnan: Piero Angela: “Il pensiero magico ci fa amare le cose strane, la scienza ci porta vicini alla verità” - massimopolidoro : RT @PCagnan: Piero Angela: “Il pensiero magico ci fa amare le cose strane, la scienza ci porta vicini alla verità” - Teva_IT : Torna quest'anno il #CICAPFEST2018, fino al 16 settembre a Padova. Una tre giorni di #scienza dove raccogliere gli… -

(Di venerdì 14 settembre 2018), mistero, magia e altro ancora per la seconda giornata, la più intensa, del, ilival dellae della curiosità che si è aperto oggi venerdì 14 settembre, a Padova e si concluderà domenica 16: una ricchissima kermesse che avrà come filo conduttore ‘, verità e bugie della vita quotidiana‘. Promosso dal Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, che a Padova ha la sua sede storica, in collaborazione con il Comune di Padova e l’Università degli Studi di Padova, con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Padova e dell’Istituto Superiore della Sanità, il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, come evento formativo, con Partner Istituzionali come Istituto Mario Negri, Fondazione Umberto Veronesi, Fondazione Istituto di Ricerca ...