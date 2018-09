Scaroni | ' Milan | con Elliott vittorie e ricavi Torneremo in Champions'

Milan - a tutto Scaroni : “Conte - il piano di Elliott - la vendita di Berlusconi a mister Li e tanto altro” : Il presidente del Milan , Paolo Scaroni , ha spaziato tra diversi argomenti d’interesse riguardanti il club rossonero Il presidente del Milan , Paolo Scaroni , ha parlato del futuro della società rossonera. Un futuro roseo a detta dell’attuale presidente, un club che tornerà ai fasti d’un tempo grazie ad Elliott . Scaroni ha parlato alla Gazzetta dello sport, esponendo il piano della proprietà americana ma non ...

Scaroni fa sognare i tifosi : «Milan - con noi tornerai grande in 3-5 anni» : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Paolo Scaroni assicura: «Lo scudetto è bellissimo ma il mondo del calcio è la Champions»

Milan - Scaroni : “nessuna preoccupazione dal club” : “Il Cda è andato bene, non ho alcuna preoccupazione dal Milan . Abbiamo parlato dell’Uefa, ma anche di altre cose altrettanto importanti”. Ecco le parole del presidente del Milan , Paolo Scaroni , intercettato dall’Ansa all’uscita della sede del club, dopo il Cda odierno e apparso sereno nonostante la sconfitta subita in rimonta a Napoli.L'articolo Milan , Scaroni : “nessuna preoccupazione dal club” ...

Scaroni al Foglio Sportivo : “Il Milan si riprenderà il posto che gli spetta" : Sabato 18 agosto, in edicola con Il Foglio del weekend, arriva Il Foglio Sportivo , il nuovo inserto di quattro pagine interamente dedicato allo sport. Nel primo numero una lunga intervista di Matteo Matzuzzi al neopresidente e amministratore delegato del Milan , Paolo Scaroni . Eccone alcuni stralci:

Milan - Scaroni : “FPF? Black-out con Uefa ma auspico Voluntary Agreement” : “Con la Uefa c’è stato un periodo di Black-out che credo finirà la prossima settimana, e ne sapremo di più sull’iter. Se si potesse concludere la vicenda con il Voluntary saremmo contenti, ma faccio fatica a dire altro che non siano i miei auspici. Non ne sappiamo niente ma non perché io sia reticente”. Lo […] L'articolo Milan, Scaroni: “FPF? Black-out con Uefa ma auspico Voluntary Agreement” è stato ...