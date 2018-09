Scaroni | ‘Il Milan tornerà sul tetto d’Europa’

newsinforma

: PARLA IL MILAN - Obiettivi e programmi da parte del presidente rossonero Paolo Scaroni - mauro_suma : PARLA IL MILAN - Obiettivi e programmi da parte del presidente rossonero Paolo Scaroni - capuanogio : #Scaroni sul #FFP #Uefa: 'Ci muoviamo su un terreno sconosciuto, non ci sono precedenti simili. La violazione era s… - DiMarzio : #Rassegnastampa | Il passato alle spalle e le ambizioni future, tra Italia ed Europa ???? Il presidente del #Milan,… -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Il presidente delPaolo, in una lunga intervista, ha parlato in maniera diffusa degli obiettivi dei rossoneri e del suo primo periodo di presidenza. Il rilancio del club a livello italiano e europeo è sicuramente la mission chee il fondo Elliott si sono prefissati. I tifosi delcon l’arrivo di Leonardo e Maldini, sono divenuti di nuovo fiduciosi e convinti che qualcosa di grande si possa di nuovo costruire. Le parole di, presidente delPaolosi è soffermato su diversi argomenti ed è intervenuto in maniera decisa su alcuni temi. Il presidente rossonero ha affermato con convinzione che iltempo 3-5 anniin Champions e tra le squadre più importanti d’Europa.non si è tirato indietro nel rivolgere pesanti critiche alla precedente gestione cinese. Di conseguenza nel mirino dell’attuale presidente ...