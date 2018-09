Sarri | ' Chelsea candidato al titolo? Vedo prima Manchester City e Liverpool'

Chelsea - Sarri nella storia : la Treccani conia il termine “Sarrismo” : Sarri nella storia- Dal gioco spettacolare sul rettangolo verde, ad un termine coniato dalla Treccani. Maurizio Sarri entra nella storia. Di fatto, proprio la “Treccani” ha comunicato di aver inserito la parola “Sarrismo” nei suoi nuovi vocaboli. Che cos’è il Sarrismo? Il “Sarrismo“, è il termine coniato per definire la spettacolare filosofia di gioco ideata […] L'articolo Chelsea, Sarri nella ...

Chelsea - Rudiger : 'Con Sarri giochiamo meglio - ci fa sentire vivi. Tutto diverso dall'anno scorso'. Stoccata a Conte? : Soltanto pochi mesi trascorsi dal suo arrivo a Stamford Bridge, ma Maurizio Sarri ha già conquistato tutti, critica, tifosi e addetti ai lavori. Quattro vittorie nelle prime quattro giornate di ...

Chelsea - che stoccata di Rüdiger a Conte : “l’anno scorso ci faceva chiudere dietro - con Sarri creiamo molto” : Il difensore tedesco ha lanciato una frecciatina a Conte, esaltando invece il modo di giocare di Maurizio Sarri Maurizio Sarri pare aver già fatto breccia nel cuore del Chelsea e dei suoi giocatori, basta ascoltare le parole di Rüdiger per capirlo. Il difensore tedesco infatti ha esaltato lo stile dell’ex Napoli, lanciando invece una frecciatina ad Antonio Conte: “avendo giocato alla Roma conoscevo già come gli piace giocare ed ...

Napoli - Sarri contro De Laurentiis / "Al Chelsea sono felice ma con gli azzurri..." : Napoli, Sarri attacca De Laurentiis: “Ho appreso di Ancelotti alla tv, Higuain via per colpa del Presidente”. L'intervista del tecnico del Chelsea ai microfoni de Il Mattino(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 20:27:00 GMT)

Chelsea - terza maglia per Sarri : Stamford Bridge e Londra nel nuovo kit : Si tratta di una novità assoluta nel mondo del calcio pensata dalla società sul modello dei team della NBA. Premier League, tutti i video Guarda tutti i video

Premier League - Sarri fa 4 su 4 : il Chelsea batte il Bournemouth e torna in vetta alla classifica : Pedro e Hazard fissano il risultato nella ripresa, quarta vittoria consecutiva per Sarri che riaggancia il Liverpool in testa alla classifica Il Chelsea di Maurizio Sarri non si ferma più, i blues infatti stendono anche il Bournemouth dopo aver messo ko in ordine Huddersfield, Arsenal e Newcastle. I gol portano la firma di Pedro (72′) e Hazard (85′), entrambi a segno nella ripresa dopo un primo tempo piuttosto anonimo. Il primo ...

Il Chelsea ai piedi di Jorginho - il pupillo di Sarri incanta : i Blues già pazzi dell’ex Napoli : Inizio di stagione incredibile in casa Chelsea, la squadra di Maurizio Sarri guida la classifica della Premier League con tre vittorie su tre match, l’obiettivo è conquistare il massimo risultato in tutte le competizioni. I Blues sono entusiasmanti, il gioco della squadra è spettacolare ed i tifosi sono già pazzi del lavoro dell’ex allenatore del Napoli. Ha conquistato tutti anche il centrocampista Jorginho, geometrie perfette ...

