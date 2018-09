Sanità | Grillo | “Non c’è allarme Tbc in Italia”

Giulia Grillo : lavoriamo per ridurre i ticket della Sanità : "Le prime interlocuzioni che ci sono state con il ministero dell'Economia, in vista della legge di bilancio, ci incoraggiano". L'obiettivo è anche di ridurre la spesa per la salute a carico dei ...

Nomina commissario ad acta della Sanità molisana - Toma scrive a Conte - Giorgetti - Grillo - Tria - Stefani e Mattarella : Tale Mozione, che pure si allega, è stata trasmessa, oltre che al Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e della Finanze, che ...

Sanità - i genitori tarantini al Ministro Grillo : “L’Ilva ci avvelena - ora basta” : I genitori tarantini scrivono al Ministro della Salute Giulia Grillo per denunciare la grave situazione che sta vivendo la città e chi abita nei quartieri vicino l’Ilva: “Il piombo nel sangue dei bambini, gli inquietanti e sospetti disturbi del neurosviluppo nei bimbi che vivono nei quartieri a ridosso della zona industriale, e il naftalene nelle urine delle donne di Taranto, sono solo alcuni esempi – denunciano i genitori ...

"La profilassi causa l'autismo" Così la Grillo in Parlamento faceva terrorismo sanitario : Sono ormai diventati virali alcuni video (rilanciati persino ieri dall'ex premier Matteo Renzi) in cui Paola Taverna , paladina M5s dei No Vax, urla in un italiano improbabile al Senato che gli italiani sono delle pecore e i vaccini "marchi per le bestie". In un altro la stessa Taverna va in giro per l'Italia a dire che per vaccinarsi una volta bastava andare a trovare i familiari ("Se poco poco c'avevo un cugino con le malattie esantematiche ...

«La profilassi causa l'autismo» Così la Grillo in Parlamento faceva terrorismo sanitario : Felice Manti Sono ormai diventati virali alcuni video, rilanciati persino ieri dall'ex premier Matteo Renzi, in cui Paola Taverna , paladina M5s dei No Vax, urla in un italiano improbabile al Senato ...

Medici e operatori della Sanità aggrediti. Ecco il Ddl Grillo : Roma, 9 ago., askanews, - Aggravamento di pena per gli atti di violenza e anche le minacce nei confronti degli operatori sanitari nell'esercizio della loro attività. E costituzione di un Osservatorio ...

Sanità : Grillo - cannabis terapeutica sia disponibile in tutte le farmacie : “Farò ogni sforzo affinché in tutte le farmacie torni disponibile la cannabis ad uso medico in modo da garantire la continuità terapeutica alla quale avete diritto“. Lo assicura, in un post sul suo profilo Facebook, il ministro della Salute, Giulia Grillo, dopo aver “appena terminato la visita allo stabilimento chimico farmaceutico militare” a Firenze. “Ho incontrato il Comitato pazienti cannabis terapeutica, e con ...

La Grillo "taglia" le vaccinazioni Istituto di Sanità contro il ministro : Roma Il ministro della salute, Giulia Grillo (nella foto), torna a mettere in dubbio l'efficacia dell'obbligo vaccinale. Oltretutto dopo averlo già abolito nei fatti. Meglio graduare l'obbligatorietà della profilassi "nel tempo e anche livello territoriale visto che ci sono regioni che hanno coperture altissime e altre molto più basse" dice il ministro che punta ad "interventi mirati". Sbagliato fare come il precedente governo che ha messo "10 ...

MALASanità A TERMOLI : RITARDO AMBULANZA E TAC FUORI USO/ Ultime notizie : Grillo invia task force : AMBULANZA in RITARDO e Tac FUORI uso: 47enne dopo malore ora in stato di morte cerebrale. Il ministro della Salute, Giulia Grillo, invia task force in Molise.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 12:15:00 GMT)

Sanità : Zaia incontra Grillo su punti nascita in Veneto : Venezia, 18 lug. (AdnKronos) - Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha incontrato, in mattinata a Roma, il Ministro della Salute Giulia Grillo, con la quale ha approfondito il tema del recente parere ministeriale sulla chiusura dei punti nascita veneti di Valdagno, Piove di Sacco e Adria

Sanità : Zaia incontra Grillo su punti nascita in Veneto : Venezia, 18 lug. (AdnKronos) – Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha incontrato, in mattinata a Roma, il Ministro della Salute Giulia Grillo, con la quale ha approfondito il tema del recente parere ministeriale sulla chiusura dei punti nascita veneti di Valdagno, Piove di Sacco e Adria.In precedenza, Zaia aveva inviato al Ministro una dettagliata lettera, nella quale descrive la situazione delle strutture interessate e le ...

Sanità : Zaia incontra Grillo su punti nascita in Veneto : Venezia, 18 lug. (AdnKronos) – Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha incontrato, in mattinata a Roma, il Ministro della Salute Giulia Grillo, con la quale ha approfondito il tema del recente parere ministeriale sulla chiusura dei punti nascita veneti di Valdagno, Piove di Sacco e Adria.In precedenza, Zaia aveva inviato al Ministro una dettagliata lettera, nella quale descrive la situazione delle strutture interessate e ...

Giulia Grillo : «Cambio l?Agenzia del farmaco. Sanità - manager solo per merito. Vaccini? Sul morbillo attenzione alta» : Il nuovo direttore generale dell?Agenzia italiana del farmaco «sarà scelto in base a una selezione pubblica. Ho firmato l?avviso. Scocca l?ora della trasparenza»....

Giulia Grillo : «Cambio l?Agenzia del farmaco. Sanità - manager solo per merito. Vaccini? Sul morbillo attenzione alta» : Il nuovo direttore generale dell?Agenzia italiana del farmaco «sarà scelto in base a una selezione pubblica. Ho firmato l?avviso. Scocca l?ora della trasparenza»....