Sandra Milo a Blogo | A Storie Italiane è accaduto un episodio grave e

blogo

: Sandra Milo: «A 85 anni sono senza soldi» - Corriere : Sandra Milo: «A 85 anni sono senza soldi» - gianny0162 : RT @499777: Sandra Milo: «A 85 anni sono senza soldi». Io a 36. - CactusArianna : RT @499777: Sandra Milo: «A 85 anni sono senza soldi». Io a 36. -

(Di venerdì 14 settembre 2018) "è sempre stata, per quanto ne so, una trasmissione rispettosa della verità, ma quello avvenuto lunedì è stato unincrescioso e. Una svista. Nello studio di Eleonora Daniele non ho mai detto di essere in difficoltà economica, eppure mi trovo ad essere commiserata da mezza Italia. Sono stanca. Quest'anno ho vinto due nastri d'argento, lavoro in teatro, ho girato due film in uscita".in esclusiva ai microfoni diesprime così il suo dispiacere per quantonella prima puntata stagionale di, il programma mattutino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele. Subito dopo la sua ospitata il web si è riempito di articoli nei quali si legge che l'attrice 85enne sarebbe alle prese con difficoltà economiche, come sostenuto dalla stessa Daniele in diretta tv. Ma lanon ci sta e smentisce tutto attraverso le nostre ...