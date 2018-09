Samsung Galaxy S7 e S7 Edge inizia a ricevere le patch di sicurezza di settembre 2018

Incursione di settembre sul Samsung Galaxy S7 : il nuovo aggiornamento in UK : Impressioni di settembre per il Samsung Galaxy S7, nel senso che l'indimenticato ex top di gamma asiatico sta appena iniziando a ricevere l'aggiornamento con la patch di sicurezza di questo mese, attraverso la serie firmware G930FXXS3ERHD, che ha visto iniziata la propria diffusione a partire dal Regno Unito, come riportato da SamMobile. La patch di settembre è chiamata a correggere nove vulnerabilità critiche all'interno del sistema operativo ...

Un fulmine a ciel sereno un nuovo Samsung Galaxy il prossimo 11 ottobre? Non solo Galaxy S10 : Davvero inaspettato l'annuncio di questi minuti per il lancio di un nuovo Samsung Galaxy da parte del produttore sudcoreano. Il colpo di scena proviene dalla viva voce dell'azienda e dunque dal blog ufficiale del brand in cui è stato appena diramato l'annuncio di un prossimo keynote che forse davvero in pochi si sarebbero aspettati. Nessuna speranza per il tanto atteso Samsung Galaxy S10 che vedrà la luce solo nel 2019 e dunque cosa verrà reso ...

Samsung Galaxy S10 potrebbe avere cinque fotocamere (in tutto) : Almeno uno dei modelli della prossima gamma Samsung Galaxy S10 (il Plus?) potrebbe avere ben cinque fotocamere in totale, tre dietro e due davanti. È quanto emerge da fonti vicine al produttore sud-coreano.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si aggiornano in Italia con le patch di settembre : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus no brand iniziano a ricevere in Italia un nuovo aggiornamento software che include le patch di sicurezza di settembre 2018.

Dalla Francia rilanciano su Samsung Galaxy Note 8 : Super Slow-Motion a 960 fps in arrivo - insieme ad AR Emoji : Con l'aggiornamento che integra le ultime patch viene passata anche l'ultima delle funzioni che segnavano la distanza tra la generazione 2017 e l'attuale

In arrivo novità per il Samsung Galaxy S9 : dal 13 settembre l’aggiornamento XXS2BRI1 : novità molto interessanti quelle che sono emerse proprio in queste ore per quanto riguarda il Samsung Galaxy S9. Il popolarissimo top di gamma 2018, nonostante non abbia fatto registrare l'impennata di vendite che il produttore coreano aveva auspicato, continua il suo percorso dal punto di vista dello sviluppo software, al punto che da oggi 13 settembre pare sia in distribuzione l'aggiornamento di settembre. Vediamo dunque di cosa si tratta, ...

Fotocamera Samsung Galaxy Note 8 rivoluzionata con l’aggiornamento di settembre : attesa per S8 : Stanno arrivando in queste ore alcune conferme importanti per gli utenti che nell'ultimo anno hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy Note 8, sotto lo sguardo attento anche di coloro che hanno deciso di puntare sul Galaxy S8, se pensiamo al fatto che il loro sviluppo software in questi mesi sia sempre andato di pari passo. Tutto nasce da un nostro articolo di qualche giorno fa, quando abbiamo ipotizzato che i due modelli potessero a breve ...

Come cambieranno i messaggi sui Samsung Galaxy ben presto - funzione adesivi termina con il 2018 : Grosse novità per molti Samsung Galaxy nell'immediato e comunque entro la fine di questo 2018. Queste riguardano l'invio di messaggi ma anche una funzione specifica di questi smartphone, ossia gli adesivi per le chiamate. Da una parte assisteremo all'implementazione di nuovi plus degli utenti e dall'altra al vero termine ultimo di utilizzo di una feature ben poco fortunata. Procediamo con ordine, indicando i termini di una recentissima ...

Samsung Galaxy Note 9 : migliori cover e pellicole di vetro : Samsung Galaxy Note 9, il nuovo gioiellino del marchio coreano, segna definitivamente il ritorno in grande stile alla fascia business del brand. Dopo il disastro di Note 7 e il modesto successo di Note 8 infatti, sembra che stavolta sia stato realizzato un dispositivo davvero all’altezza delle aspettative. A bordo di Galaxy Note 9 troviamo un enorme display da 6.4 pollici che già mostra buona parte delle potenzialità dello smartphone. ...

Samsung Galaxy Watch riceve il suo primo aggiornamento : Samsung Galaxy Watch, il nuovo smartWatch arrivato sul mercato il 7 settembre, sta ricevendo il suo primo aggiornamento software.

Samsung si svena e fa un regalo a chi acquista un Galaxy Note 9 : Samsung lancia una promozione per fare un regalo a chi acquista un Galaxy Note 9 entro il 14 ottobre. Una microSD da 128GB per il Note 9 da 128GB e una microSD da 512GB per la versione con lo stesso quantitativo di memoria del phablet sudcoreano. Samsung raddoppia la memoria Samsung lancia una promozione per spingere le vendite del Galaxy Note 9, i timori dell’azienda sudcoreana sono noti e già prima del lancio ha dato chiari segni di ...

Samsung Galaxy Tab A - in arrivo Android Oreo in alcuni modelli : lo conferma Wi-Fi Alliance : Per la gioia di tutti i consumatori, come emerso successivamente ad una perlustrazione del database di Wi-Fi Alliance, Samsung avrebbe deciso di aggiornare […]

Samsung Galaxy S10 con sensore di impronte posteriore? Forse solo sul "base" : Samsung Galaxy S10 avrà il sensore di impronte digitali integrato nel display oppure no? Secondo le ultime indiscrezioni il produttore starebbe testando una versione con un sensore posteriore.

Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna con le patch di sicurezza di settembre : Samsung Galaxy Note 9 sta iniziando a ricevere un piccolo aggiornamento software che introduce le patch di sicurezza di settembre 2018.