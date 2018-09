Samsung Galaxy J4+ verso i tasti di navigazione software secondo la FCC

Occhio agli sconti da capogiro con le offerte Trony : riflettori su Samsung Galaxy S9 e P20 Lite : Sono abbastanza interessanti le offerte Trony online spuntate in Rete oggi 14 settembre, soprattutto per coloro che stanno cercando occasioni con due tra gli smartphone Android più popolari in circolazione, vale a dire il Samsung Galaxy S9 ed il cosiddetto Huawei P20 Lite. Un mese e mezzo dopo l'ultimo nostro approfondimento sulle campagne web della nota catena, dunque, tocca concentrarsi nuovamente su questo store, considerando il fatto che sul ...

Samsung e KPN portano il Rijksmuseum su Galaxy S9 - S9 Plus e Note 9 : Una collaborazione tra Samsung e l'operatore olandese KPN "porta" il Rijksmuseum di Amsterdam sugli smartphone Galaxy S9, Galaxy S9 Plus e Galaxy Note 9, tra cover, temi speciali e biglietti. L'articolo Samsung e KPN portano il Rijksmuseum su Galaxy S9, S9 Plus e Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Nuove previsioni sui Samsung Galaxy destinati all’aggiornamento Android Pie il 14 settembre : Uno degli argomenti caldi in ambito smartphone, in questo periodo, si riferisce a quando e quali smartphone appartenenti alla famiglia dei Samsung Galaxy riceveranno l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. La questione è molto interessante, considerando la diffusione dei modelli sicuri di fare questo step, senza dimenticare quello "al limite" che ancora oggi brancolano nell'incertezza, alla luce dell'assenza di comunicazioni ufficiali ...

Aggiornamento XXU1ARH5 colpisce Samsung Galaxy Note 9 brand 3 Italia dal 14 settembre : Nonostante il Samsung Galaxy Note 9 brand 3 Italia (insieme a tutti gli altri modelli, serigrafati e non) sia stato commercializzato da pochissimo (per la precisione dal 24 agosto in poi), è già tempo di Aggiornamento per il phablet di ultima generazione, che accoglie il pacchetto contraddistinto dalla patch di sicurezza di agosto, con PDA N960FXXU1ARH5, CSC N960FCKH1ARGD e CHANGELIST 14091311. La release, come spesso accade per i modelli ...

Samsung potrebbe presentare un Galaxy con quattro fotocamere posteriori per fronteggiare Google Pixel 3 : Samsung sembra essere pronta a presentare un Galaxy con quattro fotocamere sul retro, fronteggiando i Google Pixel 3 e anticipando i Mate 20. L'articolo Samsung potrebbe presentare un Galaxy con quattro fotocamere posteriori per fronteggiare Google Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Piomba sul Samsung Galaxy S8 Plus 3 Italia l’aggiornamento di agosto - in attesa di AR Emoji : Si smuovono le cose per il Samsung Galaxy S8 Plus brand 3 Italia: nonostante il ritardo accumulato, non di certo uno scarto trascurabile, l'ex top di gamma marchiato dal noto operatore telefonico, ha iniziato a ricevere l'aggiornamento con la patch di sicurezza di agosto (meglio tardi che mai, il succo del discorso pare essere questo), con firmware G955FXXU3CRGH, contraddistinto da CSC G955FHUI3CRGH, CHANGELIST 14023573 e DATE BUILD risalente ...

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge inizia a ricevere le patch di sicurezza di settembre 2018 : Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge iniziano a ricevere un nuovo aggiornamento che introduce le patch di sicurezza di settembre 2018. L'articolo Samsung Galaxy S7 e S7 Edge inizia a ricevere le patch di sicurezza di settembre 2018 proviene da TuttoAndroid.

Incursione di settembre sul Samsung Galaxy S7 : il nuovo aggiornamento in UK : Impressioni di settembre per il Samsung Galaxy S7, nel senso che l'indimenticato ex top di gamma asiatico sta appena iniziando a ricevere l'aggiornamento con la patch di sicurezza di questo mese, attraverso la serie firmware G930FXXS3ERHD, che ha visto iniziata la propria diffusione a partire dal Regno Unito, come riportato da SamMobile. La patch di settembre è chiamata a correggere nove vulnerabilità critiche all'interno del sistema operativo ...

Un fulmine a ciel sereno un nuovo Samsung Galaxy il prossimo 11 ottobre? Non solo Galaxy S10 : Davvero inaspettato l'annuncio di questi minuti per il lancio di un nuovo Samsung Galaxy da parte del produttore sudcoreano. Il colpo di scena proviene dalla viva voce dell'azienda e dunque dal blog ufficiale del brand in cui è stato appena diramato l'annuncio di un prossimo keynote che forse davvero in pochi si sarebbero aspettati. Nessuna speranza per il tanto atteso Samsung Galaxy S10 che vedrà la luce solo nel 2019 e dunque cosa verrà reso ...

Samsung Galaxy S10 potrebbe avere cinque fotocamere (in tutto) : Almeno uno dei modelli della prossima gamma Samsung Galaxy S10 (il Plus?) potrebbe avere ben cinque fotocamere in totale, tre dietro e due davanti. È quanto emerge da fonti vicine al produttore sud-coreano. L'articolo Samsung Galaxy S10 potrebbe avere cinque fotocamere (in tutto) proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si aggiornano in Italia con le patch di settembre : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus no brand iniziano a ricevere in Italia un nuovo aggiornamento software che include le patch di sicurezza di settembre 2018. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si aggiornano in Italia con le patch di settembre proviene da TuttoAndroid.

Dalla Francia rilanciano su Samsung Galaxy Note 8 : Super Slow-Motion a 960 fps in arrivo - insieme ad AR Emoji : Con l'aggiornamento che integra le ultime patch viene passata anche l'ultima delle funzioni che segnavano la distanza tra la generazione 2017 e l'attuale L'articolo Dalla Francia rilanciano su Samsung Galaxy Note 8: Super Slow-Motion a 960 fps in arrivo, insieme ad AR Emoji proviene da TuttoAndroid.

In arrivo novità per il Samsung Galaxy S9 : dal 13 settembre l’aggiornamento XXS2BRI1 : novità molto interessanti quelle che sono emerse proprio in queste ore per quanto riguarda il Samsung Galaxy S9. Il popolarissimo top di gamma 2018, nonostante non abbia fatto registrare l'impennata di vendite che il produttore coreano aveva auspicato, continua il suo percorso dal punto di vista dello sviluppo software, al punto che da oggi 13 settembre pare sia in distribuzione l'aggiornamento di settembre. Vediamo dunque di cosa si tratta, ...

Fotocamera Samsung Galaxy Note 8 rivoluzionata con l’aggiornamento di settembre : attesa per S8 : Stanno arrivando in queste ore alcune conferme importanti per gli utenti che nell'ultimo anno hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy Note 8, sotto lo sguardo attento anche di coloro che hanno deciso di puntare sul Galaxy S8, se pensiamo al fatto che il loro sviluppo software in questi mesi sia sempre andato di pari passo. Tutto nasce da un nostro articolo di qualche giorno fa, quando abbiamo ipotizzato che i due modelli potessero a breve ...