: Salvini: 'Volgare ministro Lussemburgo' - TelevideoRai101 : Salvini: 'Volgare ministro Lussemburgo' - LaPresse_news : Migranti, Salvini: Aspettiamo ministro lussemburghese, è volgare -

Tensione al vertice di Vienna tra ile il collega lussemburghese, Asselborn. "Grazie aldelperché ci ha dato visibilità", ha detto. Nel botta e risposta tra i due,aveva detto: "Siamo al governo per aiutare i nostri giovani a fare figli, non per rimpiazzare con giovani africani quelli europei". Asselborn lo ha interrotto con un'imprecazione e ha ricordato i migliaia di italiani emigrati in"per lavorare affinché poteste far mangiare i vostri figli".(Di venerdì 14 settembre 2018)