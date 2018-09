Salvini “Nessun accordo migranti con Germania” Ultime notizie | Seehofer smentito

MATTARELLA CONTRO Salvini : “NESSUNO AL DI SOPRA DELLA LEGGE”/ Alle toghe : “Nessuna contaminazione politica” : MATTARELLA, stoccata a SALVINI: "nessuno al di SOPRA DELLA legge. Non c'è giustizia di sinistra o di destra". La replica del Ministro Lega: "io agito nel giusto, processatemi"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:22:00 GMT)

Mattarella riprende Salvini : “Nessuno sopra la legge - nanche lui!” Salvini risponde su Twitter : Botta e risposta Mattarella-Salvini, ‘Nessuno sopra la legge’. Ministro ‘L’ho rispettata’ “Nel nostro ordinamento non esistono giudici elettivi. I nostri magistrati traggono legittimazione e autorevolezza dal ruolo che loro affida la Costituzione. Non sono quindi chiamati a seguire gli orientamenti elettorali, ma devono applicare la legge e le sue regole“. Così il presidente Sergio Mattarella alla Camera ...

Salvini - il presidio di solidarietà dei senatori leghisti : “Nessun messaggio ai magistrati - ma l’indagine è paradossale” : “Da parte nostra nessun messaggio ai magistrati, ma Matteo Salvini ha rispettato la legge. Questa indagine è paradossale, finirà in una bolla di sapone”. A rivendicarlo i senatori della Lega, con un presidio di sostegno al vicepremier e ministro dell’Interno, indagato per sequestro aggravato di persona, in merito alla decisione di trattenere a bordo di una nave della Marina Militare circa 150 migranti per più di dieci ...

Da Mattarella un segnale a Salvini e alla Lega : “Nessuno è al di sopra della legge” : "Nel nostro ordinamento non esistono giudici elettivi: i giudici traggono la loro legittimazione dalla Costituzione. Nessuno è al di sopra della legge, neppure gli esponenti politici. Il rispetto delle regole è rispetto della democrazia". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella manda un messaggio chiaro a Matteo Salvini, che aveva attaccato duramente i magistrati.Continua a leggere

Salvini frena sui giudici : “Nessun golpe giudiziario - vado avanti. E non sono un rapitore” : Il ministro dell'Interno interviene al Forum Ambrosetti di Cernobbio e parla dell'avviso di garanzia spedito dalla procura di Palermo che indaga sul caso Diciotti. Marcia indietro dopo le parole di ieri sulla Magistratura: "Rispetto il lavoro di tutti, pronto a parlare con i giudici di Palermo. Non sono al di sopra della legge".Continua a leggere

Salvini ci ripensa : “Nessun golpe giudiziario contro di me - rispetto tutti e vado avanti” : Stretto tra il doppio fuoco delle indagini di Genova sui fondi della Lega e dall’arrivo dell’avviso di garanzia con l’accusa di sequestro di persona per la vicenda di nave Diciotti, il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva scelto la strada dello scontro frontale con la magistratura. Lo aveva fatto sul suo terreno preferito, in d...

Crollo ponte Genova - Matteo Salvini : “Nessun fondo dallo Stato - i danni dovrà risarcirli Autostrade” : In un'intervista rilasciata ad Huffington Post, il ministro Matteo Salvini ha dichiarato che il governo non stanzierà fondi per il Crollo del ponte Morandi a Genova perché il risarcimento dovrà essere completamente a carico di Autostrade: "È doveroso a prescindere che Autostrade risarcisca tutti: i feriti, gli sfollati, i parenti delle vittime, la città e cos' via, senza dimenticare - ovviamente - la ricostruzione. Penso che le loro casse siano ...

Migranti - i 177 di nave Diciotti in attesa di un porto. Salvini : “Nessuno sbarco a Lampedusa” : nave Diciotti della Guardia costiera italiana è ancora in stand-by: i 177 Migranti, attendono ancora di essere sbarcati in un porto sicuro. Da Malta non è arrivata alcuna comunicazione e l'imbarcazione aspetta in rada davanti al porto di Lampedusa. Migliorano le condizioni dei 13 Migranti evacuati d'urgenza sull'isola.Continua a leggere

Salvini al Washington Post : “Rivoluzione ucraina ispirata da poteri stranieri”. E il quotidiano precisa : “Nessun riscontro” : “Lei ha detto che la Russia ha il diritto di annettere la Crimea?”. “C’è stato un referendum“, risponde Matteo Salvini. Una consultazione “fake”, fa notare Lally Weymouth del Washington Post. “Punti di vista”, insiste il ministro degli Interno. “Che tipo referendum è stato se c’erano i soldati russi?”, insiste la giornalista. “Paragonalo alla falsa rivoluzione ucraina, ...

Salvini alla finale dei Mondiali - dopo le polemiche lui replica : “Nessun aereo di Stato - ero su un normale volo di linea” : “Non c’è Stato nessun volo di Stato, sono arrivato su un normalissimo volo di linea“. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini in una conferenza stampa a Mosca ha chiuso le polemiche sul suo viaggio in Russia per assistere alla finale dei Mondiali di calcio. Il vicepremier ha anche precisato che il tutto “era organizzata dalla Fifa“, replicando a chi lo aveva criticato, anche ritirando fuori un suo post del 2015 ...