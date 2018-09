Salvini | Malta se ne frega dei suoi doveri | Con Germania accordo ...

Migranti - 184 sbarcati a Lampedusa. Salvini : Malta se ne frega. Missioni in Africa con Ue : Salvini a Vienna incontra il ministro tunisino, martedì riunione a Roma. "Stiamo lavorando per soluzioni veloci, efficaci e innovative per stroncare il traffico di esseri umani". Ipotesi rimpatri-...

Migranti : a Lampedusa sbarcano in 184. Salvini : 'È colpa di Malta - subito rimpatriati' : Erano a bordo di sette barchini fotografati ieri in acque maltesi, allo studio l'ipotesi di un rimpatrio lampo - Era stato le stesso Matteo Salvini ieri a postare su Facebook una foto che ritraeva uno ...

Migranti - Salvini : «Tubercolosi torna a diffondersi». Caso Diciotti - scontro Conte-Malta : 'Immigrato malato e in fuga, forse inconsapevole della gravità della sua condizione. Quanti casi come questo? Purtroppo la tubercolosi è tornata a diffondersi, gli italiani pagano i costi sociali e ...

L’ambasciatrice di Malta sbertuccia Salvini : “Guarda bene la mappa : fra noi e il Nord Africa il buon Dio ha messo l’Italia” : L’ambasciatore di Malta in Italia, Vanessa Frazier, a InOnda (La7) si rivolge a Matteo Salvini e gli propone un corso di geografia, rinfacciandogli una affermazione non corretta L'articolo L’ambasciatrice di Malta sbertuccia Salvini: “Guarda bene la mappa: fra noi e il Nord Africa il buon Dio ha messo l’Italia” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Caso Diciotti - scambio di accuse Italia-Malta<br>Salvini : "I minori possono scendere" : 17.45 - La procura di Agrigento ha avviato un'inchiesta su quanto sta accadendo con la nave Diciotti, ipotizzando l'illecito trattenimento di persone a bordo. Non ci sono indagati, ma qualora la Procura dovesse accertare le responsabilità dei ministri coinvolti nella vicenda, da Matteo Salvini a Danilo Toninelli, dovrebbe venir coinvolti il Tribunale dei Ministri.Proprio per questo motivo oggi pomeriggio il procuratore di Agrigento Luigi ...

Diciotti - Malta a Salvini : «L'Italia non rispetta gli impegni». S’indaga per sequestro di persona. Conte : «L’Europa batta un colpo» : La Valletta replica alle accuse dei ministri dell'Interno e delle Infrastrutture. Intanto la Commissione Ue è al lavoro per trovare una soluzione

