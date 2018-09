Salvini | Governeremo in Europa con Orban ...

Salvini : "Tra qualche mese governeremo l'Europa con Orban" : ?"Penso che le sanzioni contro il popolo e il governo ungherese siano una follia, un atto politico di quell'Europa morente di sinistra che non si rassegna al cambiamento. Abbiamo dato tutto il nostro sostegno al popolo ungherese e sono convinto che tra qualche mese ci troveremo a governare l'Europa in compagnia di Viktor Orban". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini , in una ...

Salvini : "Se l'opposizione la fanno Asia Argento e Saviano governeremo 30 anni" : Durante la diretta Facebook che ha tenuto nel tardo pomeriggio di oggi, Matteo Salvini, oltre a parlare della nave Diciotti e a invitare il Presidente della Camera Roberto Fico a stare al suo posto e a non fare invasioni di campo in quelle che sono responsabilità del ministro dell'Interno, ha anche attaccato l'opposizione di sinistra, che però, non è tanto rappresentata dal Pd, quanto da alcuni personaggi come Asia Argento, Roberto Saviano e Gad ...