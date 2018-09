Salvini fa il capitano | festa | cibo e musica per il team leghista

Essere Salviniani. Anatomia social del popolo del capitano : Una eco che si propala ogni giorno sulla rete, consolidando, così dicono i dati, la popolarità e la forza politica del vicepremier leghista.

“La sicurezza dei cittadini non è una macchina per il voto”. Revocata la scorta a Capitano Ultimo - l’uomo che mise in ginocchio ‘Cosa Nostra’. Giorgia Meloni attacca Salvini : “La mafia di Bagarella e di Riina non sono più un pericolo. Cara mamma, c’era una volta la sicurezza dei cittadini”. Con una serie di tweet, corredati dall’hashtag “#no mobbing di Stato”, il colonnello Sergio De Caprio, Capitano Ultimo, il carabiniere che nel 1993 arrestò il boss Totò Riina, protesta contro la revoca della sua scorta disposta dall’Ucis (Ufficio centrale interforze per la sicurezza ...

CAPITANO ULTIMO SENZA SCORTA/ Ultime notizie : Forza Italia a Salvini - "Stato che non lo protegge fa schifo" : CAPITANO ULTIMO da domani SENZA SCORTA: lo sfogo del colonnello De Caprio su Twitter e l'intervento di Giorgia Meloni (FdI) che anticipa un'interrogazione a Salvini.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 08:47:00 GMT)

Capitano Ultimo da domani senza scorta : "No mobbing di Stato"/ Meloni - "chiederemo a Salvini di mantenerla" : Capitano Ultimo da domani senza scorta: lo sfogo del colonnello De Caprio su Twitter e l'intervento di Giorgia Meloni (FdI) che anticipa un'interrogazione a Salvini.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 19:31:00 GMT)

Dal 3 settembre Capitano Ultimo senza scorta. Salvini : "Chiarimenti" : Dal 3 settembre Capitano Ultimo senza scorta. Salvini: "Chiarimenti" Sergio De Caprio che nel 1993 arrestò Riina non sarà più sotto protezione. Il caso è stato sollevato da Rita Dalla Chiesa che su Facebook ha scritto: "Perché a Saviano sì e a lui no?". Il ministro dell'Interno: "Non posso intervenire ma ...

Dal 3 settembre Capitano Ultimo senza scorta. Salvini : 'Chiarimenti' - : Sergio De Caprio che nel 1993 arrestò Riina non sarà più sotto protezione. Il caso è stato sollevato da Rita Dalla Chiesa che su Facebook ha scritto: "Perché a Saviano sì e a lui no?". Il ministro ...

Via la scorta al capitano Ultimo. Salvini ora vuole vederci chiaro : "Ministro Matteo Salvini lei sa di questa aberrante decisione? La scorta a Saviano si, e a capitano Ultimo no?". Così ieri Rita Dalla Chiesa invitava il leghista a farsi carico di quella che considera una ingiustizia. Ovvero che le autorità preposte abbiano deciso di revocare la scorta all'uomo che ha arrestato il boss dei boss, Totò Riina. L'appello della Dalla Chiesa non è rimasto inascoltato. Ma Salvini, come già fatto in occasione della ...

Rita Dalla Chiesa contro Salvini : 'Tolta la scorta al Capitano Ultimo - ma Saviano ce l'ha ancora' : 'Vivere sotto scorta è una tragedia e l'Italia è il Paese occidentale con più giornalisti sotto scorta perché ha le organizzazioni criminali più potenti e pericolose del mondo", aveva sottolineato lo ...

Capitano Ultimo - revocata scorta : Dalla Chiesa - "Saviano sì e lui no?"/ Ultime notizie - FI invoca Salvini : Capitano Ultimo, revocata scorta: Dalla Chiesa, "Saviano sì e lui no?". Social scatenati: gli esponenti di Forza Italia invocano l'intervento di Salvini(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 10:24:00 GMT)

Revocata la scorta al capitano Ultimo. Rita Dalla Chiesa : "Aberrante - Salvini lo sa?" : La giornalista pubblica su Facebook il provvedimento, in vigore dal 3 settembre, e si rivolge al ministro

Rita Dalla Chiesa a Matteo Salvini : “La scorta a Saviano sì e a Capitano Ultimo no?” : La conduttrice tv Rita Dalla Chiesa denuncia su Facebook: "In questo foglio c'è scritto che, dal 3 settembre, verrà tolta la scorta al Capitano Ultimo. Il 3 settembre venne anche ucciso mio padre. Ministro Matteo Salvini lei sa di questa aberrante decisione? La scorta a Saviano sì, e a Capitano Ultimo no?".Continua a leggere

"Ministro Salvini - aberrante tenere la scorta a Saviano e toglierla al Capitano Ultimo". La polemica di Rita Dalla Chiesa : "In questo foglio c'è scritto che, dal 3 settembre, verrà tolta la scorta al Capitano Ultimo. A colui che arrestò Totò Riina. Il 3 settembre venne anche ucciso mio padre. Ministro Matteo Salvini, lei sa di questa aberrante decisione? La scorta a Saviano sì, e a Capitano Ultimo no?".Lo scrive su Facebook Rita Dalla Chiesa postando il provvedimento dell'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale di ...

Rita Dalla Chiesa a Salvini : "La scorta a Saviano sì e a Capitano Ultimo no?" : Rita Dalla Chiesa non la tocca piano. "Ministro Matteo Salvini lei sa di questa aberrante decisione? La scorta a Saviano si, e a Capitano Ultimo no?". Un vero e proprio messaggio polemico che di fatto riapre un dibattito che si era già acceso qualche mese fa quando lo stesso Salvini aveva parlato della scorta dello scrittore. Ma adesso la Dalla Chiesa fa un passo in avanti e lega la protezione dell'autore di Gomorra a quella che invece manca al ...

LEGHISTA VS MAGISTRATI : "TOCCATE IL CAPITANO E VI VENIAMO A PRENDERE"/ Mdp - "squadrista pro-Salvini" : Deputato Lega contro MAGISTRATI: 'Toccate Matteo Salvini e vi VENIAMO a prendere'. Ultime notizie, Anm replica a Bellachioma: 'inaudità gravità'.