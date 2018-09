Salvini al vertice di Vienna senza la cravatta

Vienna - battibecco Salvini-Asselborn al vertice dei ministri : “Non abbiamo bisogno di migranti”. “Merde alors!” : Diverbio, con imprecazione, tra Matteo Salvini e il ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn al vertice di Vienna durante l’intervento del vicepremier leghista. Alla frase pronunciata da Salvini durante il suo intervento, “non abbiamo l’esigenza di avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più”, il collega lussemburghese ha sbottato per poi commentare con l’imprecazione “merde alors” ...

Conte : “in Manovra stabilità e crescita”/ Vertice Governo con Di Maio e Salvini : “riforme ma conti in ordine” : Conte, Vertice Governo su Manovra: "stabilità e crescite, riforme strutturali ma con conti in ordine". Riunione con Salvini, Di Maio, Tria e Giorgetti: rilancia su reddito, Flat e Fornero(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 12:49:00 GMT)

Governo : vertice Conte - Salvini e Di Maio : ANSA, - ROMA, 5 SET - Al via a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza tra il premier Giuseppe Conte e i suoi due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Tra i temi al centro della riunione, le priorità ...

Vertice a Palazzo Chigi sulla manovra. Salvini : "Il reddito di cittadinanza ci sarà" : All'incontro prendono parte, oltre al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i due vice presidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il sottosegretario alla ...

Vertice a Palazzo Chigi sulla manovra. Salvini : “Il reddito di cittadinanza ci sarà” : «Ieri abbiamo parlato delle priorità della Lega, il reddito di cittadinanza è una battaglia degli amici del Movimento 5 stelle che ci stanno lavorando, non entro nei campi altrui. Ma sarà nella manovra». Il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini intervenendo a Radio anch’io su Radiorai uno, cancella i dubbi sui contenuti della manovra d...

Libia - concluso vertice a Palazzo Chigi. Salvini : parlerà Conte : Roma, 4 set., askanews, - Si è concluso a Palazzo Chigi il vertice su Libia e migranti con il presidente el Consiglio Giuseppe Conte, i ministri Matteo Salvini, Elisabetta Trenta e Enzo Moavero ...

Manovra - Salvini lavora su abolizione Fornero e flat tax/ Viminale - vertice Lega "Nell'arco della legislatura" : Salvini "Stop alla Fornero, flat tax, chiusura liti Equitalia”. Ultime notizie, riunione economica in casa Lega a cui ha partecipato anche il ministro dell'interno(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:29:00 GMT)

Libia : al via vertice con Conte - Salvini - Moavero e Trenta : E' iniziato a palazzo Chigi il vertice di governo sugli ultimi sviluppi in Libia e sul tema dei flussi dei migranti. Alla riunione sono presenti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, il responsabile degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e la ministra della Difesa Elisabetta Trenta.

I Retroscena di Blogo : Vertice Berlusconi-Salvini sulla Rai - ritorna Foa? : L'intrigo sulla presidenza Rai pare non finire mai e se fino a ieri sembrava che il nodo si potesse sciogliere con l'assenso della Lega su un nuovo nome proposto da Forza Italia e lo spostamento di Marcello Foa ad altro incarico in Rai, oggi ci giungono voci differenti. Rai: Marcello Foa verso TGR o Giornale Radio, Fabrizio Del Noce sempre più vicino alla presidenza prosegui la letturaI ...

Libia - l'Onu convoca un vertice d'emergenzaSalvini : "Escludo un intervento militare" : Si cerca di negoziare una nuova tregua a Tripoli. Il premier Fayez al Sarraj ha dato mandato alla milizia Forza Anti Terrrorismo di Misurata, guidata dal generale Mohammed Al Zain, di entrare nella capitale per organizzare un nuovo cessate il fuoco e far terminare le violenze nella periferia sud della capitale