Salva due bimbi nella piscina dell’hotel | poi chiede un risarcimento per la “vacanza

Lo hanno cercato per un giorno intero - poi la drammatica (e orribile) verità. ‘Salva’ la sorellina di due anni : Un’intera comunità sotto choc. Sono state ore di speranza, di apprensione e di continue ricerche. L’epilogo finale di questa triste storia e i retroscena aberranti lasciano tanto amaro in bocca. Domenica pomeriggio, intorno alle ore 17 locali, in una cittadina nei pressi di Las Vegas l’allarme: Daniel Theriot, bambino di 3 anni, è scomparso. Di lui non c’è più alcuna traccia: si è volatizzato nel nulla. A denunciare la ...

Creta - il Salvataggio di due cuccioli di cane. FOTO - : Un video rilanciato da Storyful immortala il momento in cui i piccoli golden retriever, abbandonati da almeno due giorni, sono stati ritrovati tra i cespugli

Corea - Lee "Salva" Son con due gol : ora può evitare il militare : Era stata una delle storie più seguite del Mondiale. Da oggi però il sudCoreano Son potrebbe dare la svolta a un destino che sembrava segnato. Il gol che ha eliminato la Germania nel girone Mondiale ...

Inter - le pagelle dopo il pari con il Torino : squadra dai due volti - si Salva De Vrij : Termina sul risultato di 2-2 il match tra Inter e Torino, con i nerazzurri che si fanno recuperare due reti di vantaggio, messe a segno da Ivan Perisic e Stefan De Vrij cui hanno risposto Andrea Belotti e Meité. Una partita dal doppio volto Novanta minuti di gioco a due facce, con l'Inter che nel primo tempo domina e trova il gol con Perisic dopo soli sette minuti su assist di Mauro Icardi, bravo ad allargarsi e a creare lo spazio per i compagni ...

Rigodanza e Zambon - due gazzelle per Salvare i rinoceronti del Kenya : Un safari tutto di corsa in Kenya. I vicentini Francesco Rigodanza e Alessio Kevin Zambon hanno conquistato il primo e il secondo posto alla "For Rangers Ultra", gara di ultra maratona di 230 ...

Caltanissetta - scontro frontale tra auto e camion : Salvatore muore con i suoi due figli : Salvatore Barba e i suoi due figli, Flavia e Enzo, sono le vittime di un incidente stradale verificatosi all'imbocco della statale 626 Caltanissetta-Gela. I tre tornavano da un matrimonio quando la loro vettura ha impattato il mezzo pesante, morendo sul colpo. Alla base della tragedia forse un tentativo di sorpasso azzardato. "Il cuore straziato di Mussomeli vi abbraccia".Continua a leggere

Miracolo sotto ponte Morandi : Salvati dalle macerie due gattini : Miagolavano insistentemente per chiedere aiuto. Un operaio li ha sentiti e ha chiesto l'intervento dei pompieri, che li hanno salvati a più di una settimana dal crollo di ponte Morandi, a Genova. È il destino di due gattini di pochi giorni, che il cedimento del viadotto Polcevera aveva risparmiato dalla morte pur bloccandoli in cima al capannone del centro rifiuti colpito dal pilone crollato. L'intervento dei Vigili del Fuoco di Genova e Savona ...

Milano - ubriaca nelle acque dell'Idroscalo : donna Salvata da due carabinieri/ Ultime notizie : è in coma : Milano, ubriaca nelle acque dell'Idroscalo: donna salvata da due carabinieri. Ultime notizie: la 45enne peruviana si trova attualmente ricoverata in coma al San Raffaele(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 13:32:00 GMT)

Raganello - Antonio e Carmen Santopaolo : morti da eroi. Così hanno Salvato le due figlie : È di dieci morti il bilancio conclusivo della piena del torrente Raganello, nel Parco del Pollino a Civita, in provincia di Cosenza. I tre dispersi sono stati localizzati grazie al GPS dei loro telefonini: erano sul versante lucano del Pollino, dove si erano accampati rinunciando, a causa del maltempo, alla prevista gita alle Gole del Raganello. Una tragedia forse evitabile: c’era un bollettino di allerta meteo diffuso dalla Protezione ...

Raganello - tra le vittime Gianfranco : prima di morire ha Salvato i suoi due figli : È morto dopo aver salvato i suoi figli. Gianfranco Fumarola, 43enne di Cisternino, ha perso la vita nella piena del Raganello: i figli di 11 e 12 anni si sono salvati probabilmente grazie al loro papà.

Pensionato uccide i due figli e si suicida. Salva la moglie : era fuori casa : Roma, 21 ago., askanews, - Un uomo di 70 anni, Giovanni Paliotta, ferroviere in pensione, ha ucciso i due figli, una ragazza 19enne ed un ragazzo 27enne, sparandogli con una pistola calibro 22, ...

Ponte Morandi - Vittorio Feltri : 'Quelle due volte che Sanculo mi ha Salvato la vita' : Lassù, sotto le Dolomiti, all' Hotel Miramonti, il più bello del mondo, venerdì sera avevo tenuto non dico una conferenza bensì una chiacchierata parlando del più e del meno. E l' indomani, dopo aver ...