Salute | OMS | europei fra i più soddisfatti al mondo | resta disomogeneità

(Di venerdì 14 settembre 2018) Un Vecchio Continente soddisfatto per la propria, anche se non in modo uniforme. La percezione che i cittadinihanno della loro, del loro benessere e della soddisfazione rispetto alle proprie condizioni di vita è al di sopra di quella in molte altre aree del. E i dati mostrano che in media glivivono un anno di più rispetto a 5 anni fa. Nei 53 Paesi della regione europea dell’Oms – su una scala da zero (affatto soddisfatto) a 10i (decisamente soddisfatto) – si è registrato un punteggio di 6. Sussistono però notevoli discrepanze tra Paesi: alcuni si attestano a 5 o anche meno, altri presentano una media tra le più alte al(7.6). E’ quanto emerge dal’ultima edizione dell’European Health Report (Relazione sullo stato diin Europa), anticipato oggi a Roma. Il rapporto verrà presentato nel corso della ...