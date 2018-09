Salute | Monna Lisa tradita dalla pelle | per i dermatologi era ipotiroidea

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 settembre 2018): sorriso enigmatico sumalata, piena zeppa di segnali-spia di un problema alla tiroide. Non ha dubbi un team difrancesi, che al 27.esimo Congresso Eadv in corso a Parigi torna a ‘visitare’ l’icona leonardesca. L’incarnato malsano, il viso glabro, i depositi sospetti di grasso intorno agli occhi e sulle mani, lo stato delle unghie e dei capelli: per gli esperti sono tutte prove valide, anche se vecchie 5 secoli, del fatto chedi Antonmaria Gherardini, sposa di Francesco di Bartolomeo del Giocondo, soffrisse di ipotiroidismo. A firmare la diagnosi sono gli specialisti Laurie Rousset, Bruno Halioua e Céline Bernardeschi, che al meeting dell’European Academy of Dermatology and Venereology hanno portato lavori singolari: dopo un poster dedicato alla psoriasi di Vladimir Nabokov e alle influenze della malattia sugli scritti dell’autore di ...