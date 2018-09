Salute | Grillo | dati incoraggianti per l’Italia | preoccupano i giovani

meteoweb.eu

: #DiMaio ha appena detto che sta scrivendo con il ministro della Salute, Giulia Grillo un progetto di legge per togl… - davidefaraone : #DiMaio ha appena detto che sta scrivendo con il ministro della Salute, Giulia Grillo un progetto di legge per togl… - beppe_grillo : Il danno causato dall’aria inquinata è molto più profondo dei ben noti impatti sulla salute fisica. La ricerca è st… - andmar76 : RT @Graziel65255465: Il Ministro della Salute Grillo: Moratoria nei confronti dei medici radiati o sotto giudizio per reati di opinione - F… -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Fumo, alcol e chili di troppo:italiani rimanin. L’ultima edizione dell’European Health Report dell’Organizzazione mondiale della sanità mostra comestia portando avanti promettenti misure per raggiungere gli obiettivi fondamentali delineati in ‘2020’. L’aspettativa di vita alla nascita in Italia è la seconda più alta di tutti i Paesi dell’Unione europea e due terzi della popolazione in Italia godono di buona. Ma se “gli indici che l’Oms segnala persononella popolazione adulta“, lo sono “meno nella fasciale“. Lo afferma il ministro dellaGiulia, alla presentazione oggi a Roma della 68.esima riunione del Comitato regionale dell’Oms Europa, in programma dal 17 al 20 settembre, “Siamo infatti il secondo Paese in Europa per la più alta ...