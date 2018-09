Saipem spicca il volo e festeggia la promozione di Bernstein : Ottima performance per Saipem , che scambia in rialzo del 3,06% , risultando uno dei migliori titoli del FTSE MIB, grazie alla promozione di Bernstein . Il broker ha confermato una raccomandazione ...

Saipem spicca sulla cima del FTSE MIB : Teleborsa, - Tra i best performers spicca sul listino milanese la prestazione di Saipem che mostra un rialzo dell'1,26% scambiando a 4,587 euro per azione. Il titolo fin da avvio seduta viaggia in ...