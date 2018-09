Sabato e domenica nel Foglio Che cosa c' è nell' inserto culturale del fine settimana

Il Weekend a Capannelle Sabato 15 e domenica 16 settembre : sabato 15 settembre Corse al Trotto Dopo due mesi di stop ripartono le corse al trotto all’Ippodromo delle Capannelle . L’orario di inizio è previsto alle 15.15 ed il convegno è incentrato sulla sesta corsa, alle 17.45, un miglio per soggetti di categoria CB che vedrà nel ruolo di probabile favorito Uragano Stecca, che potrà avvalersi della guida del top driver italiano Enrico Bellei. Avversari principali per il portacolori ...

Meteo weekend 15/16 settembre : torna il caldo africano fra Sabato e domenica : Nella giornata di oggi infiltrazioni di correnti più fresche di origine atlantica da nord ovest scalfiranno l'anticiclone che insiste da molti giorni sul Belpaese. Questo porterà ad un progressivo peggioramento delle condizioni Meteo a partire da rovesci a carattere temporalesco che stanno già insistendo in queste ore sui rilievi montuosi del centro-nord. Il maltempo si estenderà in serata all'arco alpino fino ad estendersi alle pianure di ...

Tempesta d’amore anticipazioni - puntate da domenica 9 a Sabato 15 settembre 2018 : cambio di orario : Tempesta d’amore, dal prossimo lunedì 10 settembre 2018, avrà inizio alle ore 19.30, prima del nuovo programma Stasera Italia che vedrà Barbara Palombelli come conduttrice. Il Segreto invece, come siamo al corrente coprirà la prima serata da mercoledì 12 settembre 2018 e fino al 24 ottobre 2018. Gli episodi di Tempesta d’amore si allungheranno in Italia, mentre in Germania sono ormai giunti alla conclusione. La programmazione in Italia ...