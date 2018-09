Russiagate | Paul Manafort si dichiara colpevole Ultime notizie | il procuratore Mueller

Russiagate - Paul Manafort accetta di collaborare con il procuratore speciale Mueller : Paul Manafort, ex direttore della campagna elettorale di Donald Trump, ha scelto di cooperare con il procuratore speciale Robert Mueller sul Russiagate, l'inchiesta sulla presunta interferenza russa nelle elezioni del 2016. Già giudicato colpevole, in agosto, di frodi fiscali e bancarie, si è dichiarato colpevole di due capi di imputazione: cospirazione contro gli Stati Uniti e per ostacolare la giustizia. La vicenda giudiziaria è legata ...