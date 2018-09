Russiagate | Manafort si dichiara colpevole Ultime notizie | confermato scoop del

Russiagate - Manafort in aula : colpevole : 20.30 Paul Manafort, l'ex capo della campagna elettorale del presidente Usa Trump, si è dichiarato formalmente colpevole in tribunale di 2 capi d'imputazione: cospirazione contro gli Stati Uniti e cospirazione per ostacolare la giustizia. Manafort ha raggiunto un accordo di cooperazione con il procuratore del Russiagate Mueller. La Casa Bianca precisa che il patteggiamento "non ha nulla a che fare con il presidente o con la vittoriosa ...

Russiagate - Paul Manafort si dichiara colpevole di cospirazione contro gli Stati Uniti. Casa Bianca : “Nessun legame con Trump” : Paul Manafort, l’ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, si è formalmente dichiarato colpevole oggi in tribunale per due capi di imputazione: cospirazione contro gli Stati Uniti e cospirazione per ostacolare la giustizia. Ha così raggiunto un accordo con il procuratore del Russiagate Robert Mueller: accordo che “non ha nulla a che fare con il presidente o con la sua vittoriosa campagna presidenziale del 2016”, sostiene la ...

Russiagate - Manafort tenta patteggiare : ANSA, - WASHINGTON, 28 AGO - Il collegio difensivo dell'ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, Paul Manafort, aveva tentato di raggiungere un accordo con il procuratore speciale del ...

