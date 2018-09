Russiagate | Manafort collaborerà con il procuratore Mueller

Russiagate - Paul Manafort accetta di collaborare con il procuratore speciale Mueller : Paul Manafort , ex direttore della campagna elettorale di Donald Trump, ha scelto di cooperare con il procuratore speciale Robert Mueller sul Russiagate , l'inchiesta sulla presunta interferenza russa nelle elezioni del 2016. Già giudicato colpevole, in agosto, di frodi fiscali e bancarie, si è dichiarato colpevole di due capi di imputazione: cospirazione contro gli Stati Uniti e per ostacolare la giustizia. La vicenda giudiziaria è legata ...

Russiagate : Manafort si dichiarerà colpevole di cospirazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Russiagate - ex avvocato Cohen inguaia Trump/ Ultime notizie - il Presidente lo "scarica" e difende Manafort : Doppio guaio per Donald Trump: Ultime notizie. Ex avvocato Michael Cohen vuole patteggiare con le autorità giudiziarie per accuse, da Stormy Daniels al Russiagate. Scoppia caso Manafort(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 18:00:00 GMT)