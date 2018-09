Roma : Under - spero di trovare presto gol : ANSA, - Roma, 14 SET - "Ormai sono passate alcune settimane dall'inizio della stagione quindi vorrei segnare. E spero che, come accaduto nella passata stagione, un mio gol permetta alla Roma di ...

Roma - Di Francesco recupera Schick e De Rossi. Under : 'Mi basta un gol per rilanciarmi' : Eusebio Di Francesco tira un sospiro di sollievo dopo la sosta per le nazionali che gli ha restituito: Schick con un problema muscolare all'inguine e Manolas con una distorsione alla caviglia destra, ...

La Roma sorride : Manolas ok per il Chievo - Florenzi in gruppo. Bagno di folla per Under - DiFra e Perotti : L'assessore allo Sport del Comune di Roma Daniele Frongia ha appoggiato la linea del sindaco Virginia Raggi sugli studi dei flussi di traffico nell'ambito del progetto Stadio della Roma , annunciando ...

Roma - ok Manolas e Schick. Under incontra i tifosi : Roma - Tornare alla vittoria, farlo davanti ai propri tifosi. La Roma non chiede altro all'impegno in programma domenica all'Olimpico col Chievo . I giallorossi hanno trascorso la sosta per gli ...

Romania Under 21 - il gol olimpico di Hagi junior. IL VIDEO : Il DNA non mente. L'ultimo gol segnato da Ianis Hagi, durante il match tra Romania e Bosnia Under 21, è uno di quelli che gli amanti del calcio scelgono di rivedere più volte. L'ex centrocampista ...

Sport - al via tra due settimane in Emilia Romagna le Olimpiadi under 14 : 4 settembre 2018 Nessun commento Al via la summer school: "Innovation, Insitutional Change and Intellectual Property Rights" 4 settembre 2018 Nessun commento "Prefetto, dimissioni': a Bologna il sit-...

Roma - Under prende 'solo' 1 milione di euro : presto il rinnovo : Cengiz Under e la Roma , si lavora al rinnovo. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l'esterno offensivo turco, in scadenza nel 2022 e con un ingaggio da 1 milioni di euro, presto incontrerà la dirigenza per ritoccare il suo ingaggio. In rosa solamente Mirante, Bianda, Luca ...

Canottaggio - Europei Under 23 2018 : dominio della Romania con otto ori. Tutti i risultati : Questo fine settimana si sono svolti a Brest (Bielorussia) gli Europei Under 23 di Canottaggio. Una rassegna continentale giovanile in cui l’Italia non ha però presto parte. Il medagliere è stato dominato dalla Romania che ha portato a casa un bottino di otto ori. Andiamo a scoprire Tutti i risultati e le medaglie assegnate. Nel singolo maschile si impone il rumeno Mihai Chiruta, che batte di mezzo secondo il lituano Giedrius Bieliauskas. Bronzo ...

Roma - la terza maglia : testimonial Cengiz Under : Il club giallorosso ha presentato la terza maglia per la stagione 2018-2019. Dopo quella classica di colore rosso e dopo quella grigia, la Roma indosserà una divisa gialla. L'esordio già stasera nella ...

Roma-Atalanta 0-0 La Diretta In avanti Under - Dzeko e Pastore Ampio turnover per Gasperini : Reduce dall'impegno europeo contro il Copenhagen, l'Atalanta prosegue nel suo impegnativo inizio di stagione, facendo visita a una Roma che, grazie alla perla di Dzeko a Torino, è...

Roma - Nzonzi punta l'Atalanta mentre Under realizza una tripletta in allenamento : Prosegue la preparazione in vista della seconda giornata di campionato, la prima in casa, contro l'Atalanta in programma lunedì alle 20.30. I giallorossi, con Perotti che ha svolto lavoro individuale, ...

Tournée Roma - seduta mattutina : a parte Karsdorp e Under. Lunga partitella - perla di Schick VIDEO : CRONACA ALLENAMENTO MATTINA Ore 11.03 , 20.03, - Termina la prima seduta di oggi. Nel pomeriggio sessione anticipata alle 16 locali Ore 10.45 , 19.45, - Si riduce il campo, partitella a due tocchi ...

Diretta/ Roma Tottenham (risultato live 1-4) streaming video e tv : fuori Under per infortunio! : Diretta Roma Tottenham, streaming video e tv: formazioni ufficiali, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a San Diego, valida per la International Champions Cup 2018(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 05:12:00 GMT)