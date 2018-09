Roma Sassuolo Primavera Info streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario

Sassuolo - De Zerbi : 'L'Inter resta l'anti-Juve : ha qualcosa in più di Roma e Napoli' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Dopo aver battuto l' Inter con il suo Sassuolo , il tecnico Roberto De Zerbi è tornato a parlare in un'intervista rilasciata sulle pagine de ' La Gazzetta dello Sport '. ' È calcio d'agosto, qualche risultato è poco attendibile - dice l'allenatore bresciano, 39 anni -. Nonostante la sconfitta contro la mia squadra, resto convinto che l'Inter sia la vera anti ...

Milan - Romagnoli nuovo capitano : Locatelli va al Sassuolo : Milan, Romagnoli- Alessio Romagnoli sarà il nuovo capitano del Milan in vista della prossima stagione. Gattuso ha scelto il difensore come nuovo leader dopo l’addio di Bonucci. Romagnoli è stato preferito a Bonaventura, il quale svolgerà le veci di vicecapitano. Locatelli AL Sassuolo Accordo praticamente raggiunto tra il Milan e il Sassuolo per il passaggio […] L'articolo Milan, Romagnoli nuovo capitano: Locatelli va al Sassuolo ...