Roma | programma trasporti fine settimana capitolino | bus deviati

romadailynews

: Oggi per la rassegna Da Venezia a Roma è in programma alle 18 al Cinema Farnese Les Tombeaux sans noms di Rithy Pan… - QuinlanIT : Oggi per la rassegna Da Venezia a Roma è in programma alle 18 al Cinema Farnese Les Tombeaux sans noms di Rithy Pan… - EventiFunweek : Cinema dei Piccoli a Roma: film in programma - EventiFunweek : Fai la differenza… C’è Circunstenibile: programma weekend -

(Di venerdì 14 settembre 2018)– Domani a, dalle 10 alle 13, un corteo sfilera’ su piazza Riccardo Balsamo Crivelli, via Sebastiano Satta, via Carlo Alberto Cortina e via Tommaso Smith. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Domenica, dalle 8 alle 10, e’ inl’evento sportivo “Corri” con percorso su via San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, piazza Albania, via Gelsomini, via Marmorata, lungotevere Aventino, via Santa Maria in Cosmedin, piazza Bocca della Verita’, via Petroselli, via Foro Olitorio, lungotevere Pierleoni-Vallati-Tebaldi-Sangallo, via degli Acciaioli, corso Vittorio Emanuele II, piazza San Pantaleo, via della Cuccagna, piazza Navona, via Agonale, piazza Tor Sanguigna, via Zanardelli, piazza Ponte Umberto I, via Monte Brianzo, via di Ripetta, piazza del Popolo, via del Corso, piazza Venezia, piazza San Marco, via del ...