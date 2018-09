Roma in lutto | è morta Maria Sensi | moglie dell' ex presidente

Pallavolo Roma na in lutto - è morto Ugo Loreti : La Fipav Lazio piange la scomparsa di Ugo Loreti , storico dirigente romano e in passato atleta di alto livello che ha rappresentato il volley del territorio nei campionati nazionali. Ugo si è spento ...

Roma : lutto nazionale - luci spente al Colosseo - Fontana di Trevi e Palazzo Senatorio : Bandiere a mezz’asta e spettacoli annullati al Foro Roma no e al Foro di Cesare Roma – Roma si stringe a Genova nella giornata di lutto nazionale di domani 18 agosto. Previsto lo spegnimento dell’illuminazione del Colosseo , di Palazzo Senatorio e di Fontana di Trevi dalle 22 alle 23 e bandiere a mezz’asta nei palazzi istituzionali. Annullati gli spettacoli di domani sera sia al Colosseo che al Foro di Augusto e al Foro di Cesare. Domani il ...

Cinema in lutto - morto a Roma il regista Carlo Vanzina : Roma, askanews, - Cinema in lutto per la morte del regista Carlo Vanzina. Aveva 67 anni e combatteva da tempo con la malattia."Era amato da milioni di spettatori - ha scritto la famiglia annunciandone ...