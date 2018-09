Roma | 3 arresti a seguito di controlli Carabinieri tra Capena e Fiano

Roma : 4 arresti per detenzione sostanze stupefacenti : Roma – Al culmine di un’attivita’ investigativa, i Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli hanno arrestato 4 persone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e scoperto una ‘Casa dello spaccio’ nella zona del Trullo. I militari, avuto sentore di alcuni traffici illeciti nella zona, hanno immediatamente attivato dei servizi di osservazione e pedinamento che, in breve tempo, ...

Roma : Controlli antiborseggio su metro e bus - 7 arresti e 2 denunce : Roma – Nel quadro delle attivita’ di prevenzione dei reati, intensificate con la ripresa della attivita’ lavorative e scolastiche, e il conseguente maggiore affollamento dei mezzi di trasporto pubblico, i Carabinieri del Comando provinciale di Roma nell’ultima settimana hanno arrestato, in flagranza, 7 abili borseggiatori e altri due hanno denunciato a piede libero. Primo della lista, un 55enne di nazionalita’ ...

Roma : rubano furgone e provocano sinistro stradale - due arresti : Roma – Ieri mattina i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto – con l’accusa di ricettazione in concorso – due cittadini romeni di 46 e 50 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti. Poco prima i due, che viaggiavano a bordo di un furgone, dopo aver provocato un sinistro stradale alla rotonda tra via Prenestina e via Prenestina bis, si sono dati alla fuga venendo ...

Roma : Controlli in zona ‘Movida’ - 2 arresti e una denuncia : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, supportati dai colleghi dell’VIII Reggimento Lazio, hanno eseguito un servizio mirato al contrasto di varie forme degrado nel centro storico, meta della movida notturna capitolina. Le attivita’ hanno portato all’arresto di 2 persone e alla denuncia a piede libero di una terza. Un cittadino del Marocco, 23enne senza fissa dimora, e’ stato sorpreso a cedere alcune dosi ...

Roma - poliziotti in incognito sotto l’ombrellone in bermuda e infradito. Così incastrano i pusher : 5 arresti : Al termine di un’articolata operazione di polizia giudiziaria, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Roma, nel pomeriggio di sabato scorso, hanno arrestato cinque spacciatori colti in flagranza del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro. I cinque soggetti avevano allestito un vero e proprio “chiosco della droga” al centro di una spiaggia libera sulla litoranea di ...

Roma : retata antidroga a Prima Porta e Formello - due arresti : Roma – Ieri sera, i Carabinieri della Compagnia Roma Cassia, unitamente alle unita’ cinofile, hanno eseguito un servizio a largo raggio mirato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Le attivita’ hanno Portato all’arresto di 2 persone, un cittadino italiano di 40 anni ed un cittadino albanese di 25 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I Carabinieri ...

Roma : Tre arresti per spaccio a Tor Bella Monaca : Roma – Controlli antidroga degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino in via Giacinto Camassei a Tor Bella Monaca. Hanno notato i movimenti sospetti di un giovane pusher che riforniva i clienti in strada e poi si approvvigionava in un vicino appartamento. Cosi’ i poliziotti hanno dapprima fermato il cliente, verificando l’effettivo acquisto di stupefacente, nella fattispecie cocaina, poi hanno effettuato la ...

Roma : Cassiere non fa pagare spesa ad amici - 3 arresti : Roma – Un Cassiere di un supermercato e una coppia di “amici” sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma San Basilio per aver sottratto merce per 660 euro, pagandola pochi euro. Il direttore dell’esercizio commerciale dopo aver notato varie incongruenze tra la quantita’ dei prodotti e cio’ che veniva battuto sullo scontrino dalla cassa gestita dal Cassiere infedele, un Romano di 31 anni, lo ...

Roma : Spaccia sotto casa - agli arresti pusher di Tor Bella Monaca : Roma – Le dosi pronte e detenute in casa, le ordinazioni dei clienti ricevute tramite telefonate ed sms e poi lo scambio “facile” sotto casa. Era questa la modalita’ di spaccio di due abitanti di via dell’Archeologia, scoperta dai Carabinieri della Compagnia di Frascati. In manette, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sono finiti una 48enne, originaria della provincia di Napoli, e un ...

Roma : Derubano turista mentre osserva cartina - 3 arresti : Roma – I Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato tre nomadi, tutti gia’ noti alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, sorpresi a derubare un turista in via delle Fornaci. Impegnati in un servizio in abiti civili, i Carabinieri hanno notato i due fratelli di 24 e 27 anni, circondare la vittima, seduta ai tavolini di un bar e distratta ad osservare la mappa di Roma, per sfilargli lo ...

Roma - affittuario legato al letto e derubato dai padroni di casa : quattro arresti : Lo hanno immobilizzato ad un letto, lo hanno rapinato di 3.500 euro, poi uno del gruppo ha chiamato il 112 segnalando la presenza di un ladro in casa e cercando così di apparire come vittima del furto.

Roma - centro invaso dai borseggiatori : 6 arresti in meno di 24 ore : Roma sale sul podio delle città italiane per il più alto numero di borseggiatori. I carabinieri nelle ultime 24 ore hanno fermato e arrestato sei 'manolesta' che avevano derubato per lo più turisti ...

Roma - affittuario legato al letto e derubato dai padroni di casa : quattro arresti : Lo hanno immobilizzato ad un letto, lo hanno rapinato di 3.500 euro, poi uno del gruppo ha chiamato il 112 segnalando la presenza di un ladro in casa e cercando così di apparire come vittima del furto.

Roma : Operazione anti-borseggio - 6 arresti : Roma – E’ incessante l’azione dei Carabinieri di Roma finalizzata ad arginare il fenomeno dei borseggi ai danni dei passeggeri dei mezzi pubblici della Capitale e dei turisti che in questi ultimi giorni di agosto affollano i principali luoghi di attrazione turistica. Nelle ultime 24 ore di attivita’, il bilancio e’ di 6 “manolesta” arrestati, tutti in flagranza di reato, con l’accusa di furto ...