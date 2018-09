Roma | 2 | 1 kg marijuana celati in valigia a Tiburtina | arrestato

Roma : coppia arrestata per detenzione casalinga di marijuana : Roma- I Carabinieri della Stazione Roma Tor de’ Cenci hanno arrestato una coppia Romana, lei 51enne e lui 52enne, incensurati, che avevano adibito una stanza della loro abitazione a serra per la coltivazione di piante di marijuana. I Carabinieri, durante uno dei quotidiani servizi di pattuglia, transitando su viale Caduti per la Resistenza- quartiere Spinaceto- hanno notato su un terrazzo posto al secondo piano di uno stabile una piccola ...

Fermato a Stazione Tibus a Roma - dentro al trolley 3 - 5 kg marijuana : Roma, 2 set., askanews, - Proseguono i controlli nell'area dell'AutoStazione 'Tibus', da parte dei Carabinieri. La scorsa notte, i carabinieri della Stazione Roma Nomentana hanno arrestato l'ennesimo ...

Roma : 4 Kg di marijuana in busta spesa - arrestato : Roma – “Un cittadino nigeriano, di 36 anni, che stava camminando con passo spedito in via Tiburtina, altezza via di Tor Cervara, e’ stato controllato dai Carabinieri dal Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro e arrestato perche’ trovato in possesso di 4,2 kg di marijuana”. Lo scrive in un comunicato il Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma. “L’uomo portava con se una borsa per la spesa- ...

Roma : Padre e figlio 16enne coltivano marijuana in casa - arresto e denuncia : Roma – Il papa’, agronomo di professione, stava istruendo il figlio 16enne sulle tecniche piu’ raffinate per far crescere delle rigogliose piante, ma di canapa indiana. A scoprire l’insolita situazione sono stati i Carabinieri della Stazione Roma Garbatella che hanno fatto scattare le manette ai polsi del genitore, un Romano di 54 anni, e denunciato a piede libero il figlio. Le accuse per entrambi sono quelle di ...

Marijuana legale - si rischia l'arresto : il caso di un 37enne Romano : La chiamano Marijuana legale, ma il rischio di essere arrestati è sempre dietro l'angolo. La cannabis light, che non produce alcun effetto psicotropo, ma solo un leggero senso di rilassamento, può ...