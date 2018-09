Roma | 16 settembre torna ‘Re Boat Roma Race’ per la sostenibilità

Week end a Roma : gli eventi di sabato 15 e domenica 16 settembre : Circustenibile: laboratori creativi e giochi Arte e cultura, gioco e intrattenimento, laboratori green & educational , per raccontare e promuovere i contenuti della sostenibilità e dell'economia ...

Video Sciopero Scuola oggi 11 settembre in piazza Montecitorio a Roma : Sciopero Scuola martedì 11 settembre 2018 – piazza Montecitorio Roma Le motivazioni dello Sciopero I docenti precari della seconda fascia delle graduatorie di istituto di tutti i gradi di Scuola, dall’infanzia fino alla Scuola superiore di secondo grado, sono in stato di agitazione. I diplomati magistrali contestano la decisione di bandire il concorso straordinario perché esclude i docenti che non hanno 24 mesi di servizio oltre a ...

Roma : 23 settembre al via seconda edizione ‘Half Marathon Via Pacis’ : Roma – Si svolgera’ domenica 23 settembre, con il via alle 9 in punto, la seconda edizione della Roma Half Marathon Via Pacis, la mezza maratona all’insegna di pace, integrazione, inclusione e solidarieta’, dedicata quest’anno al premio Nobel Nelson Mandela nel centenario della sua nascita, promossa da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio della Cultura, dicastero della Santa Sede in collaborazione con la Fidal, ...

Meteo Roma : Le previsioni per il 14 Settembre 2018 : Meteo Roma. Previsto nella Capitale tempo stabile per gran parte della giornata con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Nel Lazio al mattino tempo stabile con nubi sparse e ampie schiarite. Meteo Roma: Le previsioni per domani 14 Settembre 2018 Tempo stabile per gran parte della giornata con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Asciutto anche nelle ore serali. Temperature comprese tra +19°C e +30°C. Meteo Lazio: Le previsioni per ...

Roma : Il 13 settembre a Castel Sant’Angelo ultimo appuntamento per Sere D’Arte : Roma – ultimo appuntamento per Sere D’Arte, la rassegna musicale a Castel Sant’Angelo nell’ambito di ArtCity 2018. Protagonista assoluto della serata di giovedì 13 settembre è un gioiello ritrovato: una preziosa spinetta della fine del ‘500, strumento a tastiera diffusissimo tra fine Quattrocento e inizio Seicento. Parte della collezione del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, è frutto di un lungo restauro conclusosi ...

Roma : Il 23 settembre il market italiano più importante dedicato allo streetwear : Kickit svela le regole dell’urban style all’Atlantico. Tra gli ospiti il rapper Amir Issaa e gli influencer. Roma – Domenica 23 settembre Kickit il market italiano, ideato da Fabrizio Efrati, dedicato alle sneakers e all’abbigliamento urban approda all’Atlantico, il tempio degli eventi live della Capitale. Dalle 11 alle 21 appassionati, resellers, youtubers, e tanti volti noti dei social si incontreranno alla ricerca ...

Incontro Pubblico a Bassano Romano : Venerdi 14 settembre dalle 16.00 alle 20 : 00 : Incontro Pubblico a Bassano Romano Venerdi 14 settembre dalle 16.00 alle 20:00 Monastero di San Vincenzo Via San Vincenzo 88 (Strada Prov.Bassanese) Saranno presenti vari relatori Ci saranno vari collegamenti Skipe con Tecnico Ambientalista, Cittadini dell’Amiata Si parlerà dei seguenti argomenti: Cava di Bassano Romano a poca distanza dal Fiume Mignone Un progetto di un Impianto di recupero rifiuti inerti località aiole, ...

US ACLI Roma : Il 15 settembre ‘porte aperte’ alla piscina ‘Fabio Gori’ di Corviale : ROMA – Sabato prossimo, 15 settembre 2018, anche la piscina Comunale Fabio Gori, via dei Rinuccini 75, in zona Corviale a ROMA, aderirà alla prima edizione della Giornata Nazionale “Lo Sport che vogliamo” promossa dall’Unione Sportiva delle ACLI. Il 15 settembre, dunque, alla piscina “Fabio Gori”, gestita dall’US ACLI ROMA – uno dei luoghi simbolo nella Capitale dell’integrazione attraverso ...

Roma : Sabato 22 settembre torna il ‘Miglio di Roma’ : Roma – Organizzata da ASD Atleticom, la manifestazione di corsa su strada sulla distanza del Miglio anglosassone (1.609,34 metri) si pone l’obiettivo di ripristinare una storica tradizione Romana come quella del Palio dei Berberi, trasformata in una corsa podistica di un miglio, ovvero la distanza esatta che intercorre tra Piazza Venezia e Piazza del Popolo. Giunta alla 3^ edizione (la 415^ del Palio dei Berberi), il Miglio di Roma è la ...

Raggi : Roma non dimentica vittime attentato 11 settembre 2001 : Roma – Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha preso parte stamani, in piazzale di Porta Capena, alla cerimonia in ricordo delle vittime dell’11 settembre 2001. “Diciassette anni fa l’America e New York furono colpite al cuore- ha affermato Raggi-. Roma non dimentica questa tragedia”. L'articolo Raggi: Roma non dimentica vittime attentato 11 settembre 2001 proviene da RomaDailyNews.

Roma : “Paolo Poli è…” : Mostra multimediale al Teatro Valle dal 20 settembre al 4 novembre : Roma ricorda Paolo Poli, il suo genio, la sua storia e la sua arte al Teatro Valle che per l’occasione sarà interamente invaso da sue scene, costumi e video. Una Mostra, o meglio un grande album nel quale calarsi dal vivo, nel foyer, in platea e sul palco del Teatro dal 20 settembre al 4 novembre. Un percorso visivo lungo i sessant’anni della sua carriera teatrale, testimoniato da immagini di preziosi spettacoli, allestimenti pittorici, ...

Ascolti TV | Lunedì 10 settembre 2018. Il pomeriggio di Rai1 parte con la retRomarcia : Vieni da Me 10.59% - Il Paradiso 11.43%. Detto Fatto 7.02% - testa a testa tra La Prova del Cuoco (15.95%) e Forum (15.98%) : Elisa Isoardi e Caterina Balivo Nella serata di ieri, Lunedì 10 settembre 2018, su Rai1 la partita di Nations League Portogallo-Italia ha conquistato 7.649.000 spettatori pari al 32.54% di share. Su Canale 5 Adaline – L’Eterna Giovinezza ha raccolto davanti al video 2.295.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.672.000 spettatori pari al 7.75% di share. Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha ...

Meteo Roma : Le previsioni per il 12 Settembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo asciutto per tutta la giornata, con sole prevalente specie in mattinata e al pomeriggio. Nel Lazio giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con ampi spazi di sereno. Meteo Roma: Le previsioni per domani 12 Settembre 2018 Tempo asciutto per tutta la giornata, con sole prevalente specie in mattinata e al pomeriggio. Nuvolosità in aumento a partire dalla sera ma sempre senza ...