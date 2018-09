Riparte il progetto Orti urbani a Carrara | ecco tutte le novità

Ambiente : Riparte Geoswim - il progetto che studia le variazioni dei nostri mari : È iniziata dalle coste dell’Argentario in Toscana l’edizione 2018 di Geoswim, il progetto scientifico condotto da ENEA e Università di Trieste per mappare i 23 mila chilometri di costa rocciosa del Mediterraneo con l’obiettivo di studiare le variazioni del livello del mare. “Esplorando la costa da vicino riusciamo a osservare quello che satelliti e imbarcazioni non riescono a vedere, rivelando le variazioni della costa, i meccanismi di erosione ...