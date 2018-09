Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 14 09

wittytv

(Di venerdì 14 settembre 2018) Si riparte con il recall del finaledi ieri, dalla discussione piuttosto pacata tra i due ex fidanzati Gianpaolo e Martina con la partecipazione di Andrea, il “deus ex machina”loro rottura, in quel di Temptation island. Oggi Gianpaolo ringrazia tutti gli addetti ai lavoritrasmissione, ma di lì a poco lui e la sua ex prendono a polemizzare su certi “eccessi di comunicazione” sui social, secondo Gianpaolo eccessivi, mentre Andrea chiarisce di non sentirsi un “tentatore” ma solo una persona che ha aiutato Martina a prendere coscienza di certe cose. Di lì a poco i tre salutano e lasciano lo studio e Maria annuncia il video dell’altra tronista, la napoletana Teresa, 26 anni, romantica inguaribile, testarda, determinata e ambiziosa, sognatrice ma allo stesso tempo con i piedi per terra. Il suo essere istintiva ha procurato a lei e agli altri qualche sofferenza di ...