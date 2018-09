Restare in forma anche quando lo sport non piace | i consigli

La scienza sfata il mito dei 10.000 passi al giorno per Restare in forma - : Il numero venne scelto arbitrariamente per una pubblicità giapponese degli anni '60 e non è supportato da alcuna prova scientifica. Secondo alcuni studi recenti, è meglio percorrerne circa 7.500

On Air in the Air» - la Tv in diretta sale a bordo della Thai Airways : Restare informati a 10mila metri di altezza : Con la scelta di canali come la CNN, la BBC e Sport 24 abbiamo deciso di dare un tocco di internazionalità a Thai Airways. Il nostro obiettivo è avvicinarci ai nostri clienti, offrire il meglio che ...

Pranzo sotto l’ombrellone? Meglio se veramente buono : da BCFN 5 piatti da portare da casa per Restare in forma e far bene al pianeta : 6 italiani su 10 andranno in vacanza quest’estate e di questi il 70% preferirà destinazioni balneari[3], spinti dalle temperature sempre più elevate. sotto l’ombrellone, dalle spiagge più a nord fino a quelle più a sud della Sicilia, tutti (o quasi) saranno impegnati a discutere dello stesso tema: “Cosa mangiamo”, “ho fame, ma vorrei qualcosa di leggero che non mi appesantisca” e “cosa preparo per i bambini”? La vera sfida è puntare su ricette ...

