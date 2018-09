REDDITO UNIVERSALE | M5S | “MACRON CI COPIA IL SUSSIDIO DI CITTADINANZA” Ultime notizie

La sfida di Macron in crisi : un piano da 8 miliardi per il REDDITO universale : Parigi Sarà universale, 'perché tutti possano rivendicarlo non appena il proprio reddito scenderà al di sotto di una certa soglia'. A Parigi scatta l'operazione dignità in salsa francese. Un reddito ...

REDDITO UNIVERSALE in Francia : il sussidio ai più poveri dal 2020 : Il presidente francese Emmanuel Macron (foto: OFFICIAL LEWEB PHOTOS) Un Reddito universale per i cittadini francesi più poveri. Lo ha annunciato oggi il presidente francese Emmanuel Macron. Durante la presentazione del piano contro la povertà varato dal governo d’Oltralpe, il primo inquilino dell’Eliseo ha anticipo il varo di “una legge nel 2020” che istituirà un “Reddito universale di attività“. Obiettivo ...

Macron : "Dal 2020 un REDDITO UNIVERSALE per tutti - uniremo i benefici esistenti in uno solo. Basta bambini in povertà" : ROMA - 'Con una legge nel 2020, creeremo un reddito universale per consentire a tutti di vivere decentemente'. Così il francese Emmanuel Macron, che spiega, in un discorso di un'ora al Musée de l'...

Macron : "Entro il 2020 la Francia avrà il REDDITO UNIVERSALE di attività. Vogliamo garantire che tutti vivano degnamente" : Entro il 2020 in Francia sarà introdotto il "reddito universale di attività". Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante la presentazione del piano anti-povertà. Una misura, questa, che punta a garantire - ha specificato il vertice dell'Eliseo - che tutti possano "vivere degnamente"."Con una legge nel 2020, creeremo un reddito universale di attività per permettere ad ognuno di vivere in modo decente", ha ...

