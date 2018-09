Reddito di cittadinanza | battaglia per trovare le coperture I tassi sui Btp salgono

Pensioni - braccio di ferro Lega-M5S : o uscita a 62 anni o Reddito di cittadinanza : L'affondo leghista sulla legge Fornero, che si concretizza nella possibilità di lasciare il lavoro a partire dai 62 anni di età, apre un nuovo problema nei conti che il ministero dell'Economia sta ...

Reddito di cittadinanza - i 5 Stelle : «I 10 miliardi arriveranno». Ma Tria non si sbilancia : Il ministro dell'Economia potrebbe farsi forza della posizione del presidente della Bce per rimangiarsi le mezze promesse fatte a Luigi Di Maio e ai suoi. Ma c'è un altro elemento che rischia di ...

Manovra - Di Maio : 'Reddito di cittadinanza sarà al centro della legge di Bilancio' : Il reddito di cittadinanza 'sarà al centro della legge di bilancio insieme al tema delle pensioni e del fisco. Per noi è imprescindibile'. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del ...

Tensione tra M5S e Tria. Lezzi : "O Reddito di cittadinanza o intero governo ha problemi". La smentita di Di Maio : Per il MoVimento 5 Stelle è di vitale importanza inserire il reddito di cittadinanza nella legge di bilancio e farlo partire entro maggio 2019, ossia entro le elezioni europee, ma il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dimostrato di avere non pochi tentennamenti sul tema. Intanto il vicepremier Luigi Di Maio prova a mediare.Da una parte, infatti, martedì sera a Cartabianca ha detto che "o il reddito di cittadinanza si fa o c'è un grave ...

Giorgetti : in manovra Reddito cittadinanza - flat tax e pensioni : Nella manovra ci sarà spazio per reddito di cittandinanza, flat tax e riforma delle pensioni. Ad assicurarlo è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti: 'C'e un programma ...

M5S in pressing su Tria : Reddito di cittadinanza o lasci : Se non è in grado di garantire in manovra i fondi per far partire il reddito di cittadinanza già a maggio 2019, il Movimento 5 Stelle chiederà le dimissioni del ministro...

M5s vs Tria - Mef : "no dimissioni"/ Reddito di cittadinanza - ultime notizie : Di Maio "nessuna minaccia" : Manovra, M5s 'ricatta' Ministro Tria: "Reddito di cittadinanza o lasci". ultime notizie, caos Governo: ira Mef contro Di Maio, "io no capro espiatorio". Vicepremier, "no minacce"

Lezzi : "Se salta il Reddito di cittadinanza - il governo avrà problemi". Moscovici con Tria : "Italia sia credibile sul Bilancio" : ... l'agenzia d'informazione Agi butta acqua sul fuoco: l'ipotesi di un addio del ministro - dicono fonti del ministero della Economia - sono 'destituite di ogni fondamento'. E il ministro Di Maio ...

Lezzi (M5S) in pressing sul Tesoro : "Reddito di cittadinanza o problemi" : Se il Ministero dell'Economia deve correre a smentire le voci di possibili dimissioni del titolare di via XX Settembre, che ci siano pressioni su Tria per mettere sul tavolo il prima possibile il reddito di cittadinanza sembra innegabile."Se dovesse saltare il reddito di cittadinanza sarebbe proprio il governo ad avere dei problemi", avvisa Barbara Lezzi, ministro (grillino) per il Mezzogiorno, ai microfoni di Radio Anch'io, "Questa unione con ...

Lezzi : senza Reddito cittadinanza problemi seri per il governo : Il Movimento 5 Stelle non molla sul reddito di cittadinanza e anzi rilancia. «Se dovesse saltare il reddito di cittadinanza sarebbe proprio il governo ad avere dei problemi».Barbara Lezzi, ministro ...

La ministra Lezzi : senza Reddito di cittadinanza l'intero governo può avere problemi : ROMA - 'In manovra non transigerò sul reddito di cittadinanza, e non solo per il Sud. Su questo Tria ci deve ascoltare. Non si tratta di far cadere il ministro dell'Economia, se dovesse saltare il reddito di cittadinanza l'intero governo avrebbe dei problemi'. Lo dice la ministra Barbara Lezzi a Radio anch'io . E aggiunge: 'Noi non diciamo tutto e subito, ci ...

Tensione di Governo - Di Maio : o Reddito di cittadinanza o Tria lasci : La Legge di bilancio si avvicina e si fanno sempre più minacciose le parole del ministro del lavoro, Luigi Di Maio, così come la Tensione nel Governo. Il succo è: se non è in grado di garantire in manovra i fondi per far partire il reddito di cittadinanza già a maggio 2019, il Movimento 5 Stelle chiederà le dimissioni del ministro dell’Economia Giovanni Tria. Il messaggio filtra in mattinata da diverse fonti qualificate pentastellate e dà ...