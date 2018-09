RAMBO | ITALIA 1 Streaming video del film di Ted Kotcheff oggi | 14 settembre 2018

Italia - caRAMBOla pazzesca : prende un passeggino in pieno - esce di strada e finisce ‘lì’ : Spettacolare e pericolosissimo incidente questa mattina (giovedì 6 settembre 2018) a Sarentino, comune Italiano di poco più settemila abitanti della provincia autonoma di Bolzano, in Trentino-Alto Adige. Protagonista della vicenda un novantenne alla guida del suo suv. L’uomo, in possesso di regolare patente, stava transitando in una via che costeggia il paese quando è uscito fuori strada. In quel momento una ragazza si trovava a ...