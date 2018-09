Rally Turchia 2018 Info streaming video e diretta tv | orario e percorso Mondiale Wrc

Rally Turchia 2018 : Andreas Mikkelsen in testa dopo la prima prova speciale. Neuville 4° - attardato Ogier : Il norvegese Andreas Mikkelsen ha stampato il miglior tempo nella prima prova speciale del Rally di Turchia 2018, decima prova del Mondiale WRC 2018. Il pilota della Hyundai i20 è stato l’unico a montare le gomme Michelin di mescola media, una scelta coraggiosa e che si è rivelata perfetta per le condizioni del tracciato turco. Mikkelsen ha dominato la prova, rifilando più di due secondi a tutti gli altri piloti, inclusi i contendenti al ...

Rally Turchia 2018 : Neuville proverà a difendere la leadership del Mondiale da Ogier e Tanak : Il Mondiale Rally 2018 si trasferisce in Turchia per la decima gara della stagione che si disputerà nelle regioni del sud ovest turco dal 13 al 16 settembre. L’ultima volta che si è svolto un Rally di Turchia valido per il WRC risale a otto anni fa, nel 2010. Proprio per questo motivo per i team sarà una vera sfida, dato che molti riferimenti e dati verranno scoperti sul momento. Il terreno pietroso e ricco di sconnessioni metterà a dura ...

WRC - Rally di Turchia 2018 - anteprima ed orari : ... sparando a salve e non mettendo definitivamente ko il campionato e l'avversario principale, quell'Ogier in rampa di lancio per il sesto titolo nel WRC e poi persosi per strada assieme a M-Sport. In ...